Стела на въезде в Челябинск разрушается через полгода после установки

Скульптурную композицию делали по контракту с исправительной колонией

Глава Челябинска Наталья Котова провела объезд Тракторозаводского и Металлургического районов. Мэр осмотрела объекты благоустройства, в том числе стелу на въезде в город со стороны аэропорта. Как сообщили в пресс-службе администрации, объект нуждается в ремонте. Установили стелу в конце 2020 года. Наталья Котова поручила подчиненным устранить недочеты.

Стела на въезде в город со стороны аэропорта представляет собой огромную надпись «Челябинск», за которой расположены изображения пяти дорог — Бродокалмакского, Новоградского, Троицкого, Уфимского, Свердловского трактов. Проект стелы разработало ООО «Автодор». Госзаказ выполняла исправительная колония № 2.

Стела была одним из элементов благоустройства. Также заключенные должны были монтировать въездную группу из железобетонных и металлических конструкций, устанавливать новые остановки, лавки, обустраивать тротуары и сквер. Были проведены электромонтажные работы с установкой медиаэкрана. Общая стоимость работ оценивалась в 84,6 млн рублей.

После проверки Челябинского УФАС выяснилось, что мэрия заключила договор с исправительным учреждением без торгов. Большую часть техзадания выполняли не заключенные, а 65 субподрядчиков, они получили 71 млн рублей. В отношении сотрудников комитета дорожного хозяйства мэрии, которые допустили нарушение закона, было возбуждено административное дело. Специалиста администрации, согласно решению УФАС, оштрафовали на 50 тыс. рублей.