В Челябинске в районе зоопарка произошел пожар рядом с подстанцией

Загорелись электрокабели

В Челябинске возле зоопарка загорелись склады рядом с подстанцией «Россетей». Дым был виден из разных районов города. Как сообщили ИА «Первое областное» очевидцы, возгорание произошло около 15:00.

В пресс-службе управления МЧС России по региону рассказали, что горят кабели, трава и тополиный пух. На место выехала пожарная бригада. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго», пожар произошел на территории складов одной из организаций вблизи челябинского зоопарка.

«Ситуация в целом на сетевых объектах „Россети Урал“ в Челябинской области и Челябинске штатная», — рассказали в пресс-службе сетевой компании.

По данным представителей регионального управления МЧС, в Челябинске одновременно зафиксировано более десятка возгораний. Причина пожаров — тополиный пух.