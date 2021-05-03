Челябинская область одной из первых реализует проект развития за счет инфраструктурных кредитов

По поручению президента РФ средства получат четыре российских региона

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить и реализовать пилотные проекты по территориальному развитию с помощью инфраструктурных кредитов в Челябинской области, Красноярском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Нижегородской области. Об этом сообщается в перечне поручений по реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Красноярского края, правительством Нижегородской области, правительством Челябинской области и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить подготовку и реализацию пилотных проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов и привлечением заинтересованных организаций, включая публичное акционерное общество «Газпром» и открытое акционерное общество «Российские железные дороги»,— говорится в перечне.

Первый доклад правительства регионов должны подготовить к сентябрю 2021 года, затем будут докладывать о ходе реализации проектов раз в год. Ответственность за выполнение поручения несут премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы указанных регионов.

Для реализации проектов регионам будет направлено не менее 500 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов до конца 2023 года. Также президент РФ поручил правительству оказать субъектам РФ необходимую поддержку.

Кроме того, президент поручил правительству РФ обеспечить утверждение порядка расчета объема предоставляемых субъектам Российской Федерации на срок не менее 15 лет по ставке не более 3% годовых инфраструктурных бюджетных кредитов на осуществление расходов инвестиционного характера, включая строительство или реконструкцию объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, инвестиции в общественный транспорт, с учетом результатов проводимой ими ранее долговой политики. Также федеральное правительство должно обеспечить утверждение порядка проведения отбора таких проектов до 1 июня 2021 года.

Напомним, во время послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал выделение 500 миллиардов рублей на финансирование проектов по механизму инфраструктурных облигаций. По словам Алексея Текслера, регион сможет использовать эту возможность для модернизации системы общественного транспорта в Челябинске.