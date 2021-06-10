Минимальная продуктовая корзина в Челябинской области дешевле, чем в среднем на Урале

В сетевых магазинах снижаются цены на необходимые товары

Стоимость минимального продуктового набора в регионе, по данным на май 2021 года, составила 4862,7 рубля. Это значение ниже, чем в среднем по России (4953,1 рубля) и по Уральскому федеральному округу (5182,9 рубля), сообщает пресс-служба правительства региона.

К жизненно необходимым товарам относятся хлеб, макароны, крупы, бобовые, овощи, свежие фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молочные продукты, яйца и масло. На ряд товаров минимального набора с 2 по 9 июня снизились цены. Белокочанная капуста подешевела на 10%, яйца — на 9,5%, говядина — на 7%, свинина упала в цене на 5,3%, помидоры — на 7%, огурцы — на 6,5%, а картофель — на 4,5%. Изменение цен отмечено в магазинах «Магнит», «Пятерочка» и «Метро».

«На целый ряд позиций произошло снижение цен на 1–3% (соль, мука, пшено, рис, макароны, масло подсолнечное, чай, хлеб, колбаса вареная, яблоки, лук, молоко цельное и молоко сгущенное, рыбу мороженую неразделанную)», — поясняют в пресс-службе правительства региона.

При этом цены на некоторые продукты питания выросли. Мясные и рыбные консервы подорожали на 11,7 и 7,8% соответственно. Стоимость моркови увеличилась на 5,5%, сырокопченой колбасы — на 3%, детского питания — на 1–5%. По данным на конец мая, средняя стоимость сахара в Челябинской области составляла 48,8 рубля, подсолнечное масло стоило 122,2 рубля, говядину можно было купить за 376,5 рубля, мясо птицы — за 164 рубля. Цена на хлеб и хлебобулочные изделия находилась на уровне 56 рублей, капуста стоила 29,4 рубля.

Напомним, в апреле 2021 года стоимость минимального набора продуктов питания в Челябинской области составляла 4734,2 рубля. Она увеличилась с начала года на 8%.