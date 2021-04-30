На Комсомольском проспекте появится выделенная полоса для общественного транспорта

Челябинские дорожники выполнят работы на участке от улицы Чичерина до Свердловского проспекта

Уже в сентябре 2021 года на Комсомольском проспекте в Челябинске появится выделенная полоса для общественного транспорта. Работы выполняются в рамках реализации Комплексной схемы организации дорожного движения Челябинской агломерации и Челябинска, сообщили в региональном Миндортрансе.

По Комсомольскому проспекту, как одной из главных артерий северо-запада, проходит большое число маршрутов общественного транспорта: троллейбусы № 10, 12, 14, 15, 17, 26; автобусы № 18, 23, 31, 34, 45; маршрутные такси № 12, 24, 39, 40, 42, 53, 56, 62, 91, 212, 218. Анализ ГЛОНАСС-треков с автобусов № 18 и 31 показал, что время проезда в пиковые часы от улицы Чичерина до Свердловского проспекта непредсказуемо и составляет от 35 до 50 минут.

«Транспортные заторы не позволяют общественному транспорту соблюдать установленное расписание и интервалы движения. Организация выделенных полос позволит стабилизировать работу общественного транспорта и снизить время проезда до 25–30 минут в одну сторону. После реализации предложенных мероприятий городской транспорт поедет быстрее, изменения в скорости движения ощутят на себе более 10 тысяч пассажиров каждый день», — отметили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Специалисты провели необходимые исследования по обоснованию организации выделенных полос на участке Комсомольского проспекта длиной 6,7 км от улицы Чичерина до Свердловского проспекта. Вопрос появления выделенных полос прорабатывается и на других магистральных улицах, имеющих достаточную ширину.

В министерстве также напомнили, что в городе вводятся выгодные проездные билеты (с 01.04.2021 месячные проездные подешевели с 2200 р. до 1400 р.), прорабатывается дальнейшее обновление подвижного состава с переходом от маршруток малого класса к автобусам большого и среднего класса, а также оптимизация маршрутной сети.

Ранее замглавы Челябинска по дорожному хозяйству в интервью ИА «Первое областное» Максим Куляшов рассказал, что в 2021 году на Комсомольском проспекте появятся велодорожка, а большинство парковок в виде карманов, которые есть сейчас, будут переустроены — на них появятся отдельные точки входа и выхода, чтобы при выезде не мешать движению.

Для пешеходов на Комсомольском проспекте появится новая прогулочная зона. Благоустроенный бульвар сделают вдоль Комсомольского проспекта — от сквера Красного Урала до улицы Молодогвардейцев.