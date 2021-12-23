В челябинском дворце «Юность» заработали спортивные школы

Помещения были полностью отремонтированы и обустроены для ребят

На площадях бывшего автовокзала «Центральный» и двух кафе, которые долгие годы находились во дворце спорта «Юность», теперь будут тренироваться юные спортсмены. В четверг, 23 декабря, условия, созданные для ребят, оценила глава Челябинска Наталья Котова.

Собственник полностью отремонтировал помещения, приведя их к современным стандартам, а за счет бюджета города помещения наполнили оборудованием и мебелью.

«С этого года изменилось федеральное законодательство, теперь запрещено использовать подвальные и цокольные помещения для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией. Сегодня у нас 50 залов 19 спортшкол работают в таких помещениях, преимущественно в жилых домах, поэтому их в первую очередь мы переводим во дворец спорта „Юность“», — рассказала Наталья Котова.

На первом этаже на почти 1,9 тысячи «квадратов» разместили центр единоборств. Вся перепланировка была проведена с учетом того, что ребята здесь будут заниматься тхэквондо, карате, кикбоксингом, тайским боксом и рукопашным боем. Зал разделен на зоны, что позволяет проводить сразу несколько тренировочных процессов, обустроены раздевалки с санузлами и душевыми, комфортные вестибюли и гардероб, а также процедурный и тренировочные кабинеты. В день здесь смогут заниматься порядка 300 человек.

В новый центр переведут тренеров и группы из четырех муниципальных спортшкол — «Буревестник», «Корё», «Мастер» и «Каратэ», которые до сегодняшнего дня вели занятия в цокольных и подвальных помещениях.

На втором этаже разместились два комфортных зала, куда перебрались воспитанники школы «Факел». Здесь от 100 до 150 детей смогут заниматься фитнес-аэробикой.

«Закончили ремонт и, в общей сложности, получили почти 2,5 тысячи квадратных метров новых площадей, куда перевели наши спортивные школы. Здесь созданы все условия для занятий, и я думаю, что число желающих увеличится. Сейчас порядка 500 спортсменов в день уже здесь планируется обучать. Из бюджета города на оснащение и покупку оборудования выделено 6 миллионов рублей. Все расходы по ремонту взял на себя собственник помещений — Александр Карелин»,— отметила Наталья Котова.

По словам главы города, работа по переводу спортшкол в более комфортные условия будет продолжаться. А в тех, которые уже переехали во Дворец спорта, будет усиливаться тренерский состав.

Напомним, что автовокзал убрали из дворца спорта «Юность» в мае этого года. Администрация Центрального района Челябинска объявила аукцион на благоустройство территории возле здания. Там планируется создание велодорожки и детской игровой площадки с безопасным покрытием.