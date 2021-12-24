В Челябинске показали проект сквера у «Юности»

Здесь высадят деревья, установят качели и создадут боул для скейтбордистов

Управление архитектуры Челябинска представило проект благоустройства пространства у ДС «Юность». Напомним, ранее эту территорию занимал автовокзал. А теперь пустая площадь, заброшенный сквер и автопарковка превратятся в зоны отдыха с деревьями, качелями и спортивной площадкой.



Проект разрабатывался с лета. Часть средств на благоустройство территории идет про федеральной программе формирования комфортной городской среды. Поэтому первым делом был запущен опрос среди горожан. Жители могли выбрать виды зеленых насаждений (хвойные, кустарники и так далее), а также тип покрытия — бетон или плитка.

Чуть позже управление архитектуры запустило собственный опрос, где просило горожан оценить транспортную доступность и привлекательность территории сейчас, а также поделиться своими идеями и мыслями.

В опросе приняли участие более полутора тысяч человек. Многие просили как можно больше деревьев и спортивные снаряды.

«Проект классный, создан на основе опроса, который мы проводили в конце лета. Многие писали о спортивной площадке, и она там будет. Мы сделаем первый в Челябинске стационарный боул для скейтбордистов. Это будут не металлические переносные конструкции, а литая бетонная чаша», — этими подробностями главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов поделился еще в рамках открытой дискуссии о городском благоустройстве на фестивале искусств «МАЧ» в конце ноября.





В проекте предусмотрено несколько зон для активного отдыха и спокойных прогулок. Качели и столы для пинг-понга, уголок с необходимыми коммуникациями для фудтраков, воркаут-площадки и спокойное место для настольных игр. Мини-трибуны позволят проводить небольшие соревнования, танцевальные контесты и городские мероприятия.

Кроме того, по краю площадки идет транзитная велодорожка. Пока ее не с чем связывать, но стратегия развития велоинфраструктуры Челябинска прорабатывается прямо сейчас. И возможно, к следующему теплому сезону можно будет говорить о полноценном веломаршруте по центру города.

Точные сроки благоустройства территории пока не называются. Работы начнутся в 2022 году.