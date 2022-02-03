Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске построят амфитеатр за 2,7 млн рублей

Бетонные трибуны появятся на месте закрытого автовокзала летом 2022 года

Администрация Центрального района подвела итоги аукциона на установку возле дворца спорта «Юность» амфитеатра. Начальная цена контракта составляла 3,98 млн рублей. Заявки подавали шесть компаний. Две из них предложили выполнить работы за минимальные 2,7 млн рублей. Победа досталась компании «Лама» из Перми, сказано на сайте госзакупок.

Доставить и смонтировать амфитеатр подрядчику нужно будет до 5 августа 2022 года. Параметры ступенчатой конструкции из железобетона перечислены в техзадании. Гарантийный срок на сборную трибуну с сиденьями составляет 3 года.





«Видимые грани элементов полностью обработаны силиконовой водоотталкивающей пропиткой с эффектом мокрого камня в два слоя. Сиденья трибуны установлены в шахматном порядке. Сиденье трибуны состоит из пяти досок из хвойных пород твердой древесины прямоугольного сечения 40 × 100 мм. Сиденье фиксируется при помощи крепежных изделий. Древесина пропитана колерованным маслом с УФ-фильтрами и антисептическими добавками в два слоя», — говорится в техническом задании на установку амфитеатра.

Ранее администрация Центрального района определила подрядчиков для проведения возле «Юности» дорожных работ и озеленения. Кроме того, планируется выбрать компании для модернизации освещения и установки малых архитектурных форм.





Масштабное благоустройство проведут на территории, где раньше находился автовокзал, его закрыли в мае 2021 года. Проект обновления пространства у ДС «Юность» управление архитектуры Челябинска представляло в конце декабря 2021 года. За обновление территории у Дворца спорта челябинцы проголосовали в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018—2024 годы».

По данным базы «СБИС», ООО «Лама» работает с февраля 2012 года. Компания зарегистрирована в Перми. С 2021-го входит в Гильдию пермских строителей. Основная сфера деятельности — производство строительных металлических конструкций. В 2020 году чистая прибыль компании составляла 334 тыс. рублей. «Лама» участвовала в девяти торгах, победила в трех из них. Контракты были заключены на 5 млн рублей.