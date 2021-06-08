Челябинцы выбрали проект благоустройства территории возле дворца спорта «Юность»

В регионе подвели итоги голосования за места отдыха, которые приведут в порядок в 2022 году

Челябинцы выбрали проект благоустройства территории у дворца спорта «Юность» в Центральном районе. На участке, освободившемся от автовокзала, городские власти планируют поменять асфальтовое покрытие, а зеленые зоны — обновить. Таковы итоги голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего участие в выборе мест для благоустройства приняли около полумиллиона южноуральцев.

В Челябинской области подвели итоги голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». 463 580 жителей региона сделали свой выбор. Территории-победители благоустроят уже в 2022 году.

В каких-то территориях южноуральцам предстояло выбрать дизайн-проект общественной территории, где-то голосовали конкретно за парк или сквер. В Челябинске, например, голосовали за дизайн-проекты. В Центральном районе выбирали благоустройство территории у дворца спорта «Юность». Победил первый вариант — 2 589 голосов. Он предусматривает комплексные работы: асфальтирование территории, озеленение. Там появятся деревья лиственных пород — липы, ивы, яблони, а также кустарники — кизильник, барбарис, боярышник.

С 15 мая автовокзал у дворца спорта «Юность» прекратил свою деятельность. Все рейсы междугородних и пригородных автобусов распределили между вокзалами, а сотрудников перевели в пригородные кассы «Синегорья». Теперь бывшие платформы автовокзала планируют закатать в новый асфальт либо вымостить бесфасочной тротуарной плиткой, а зеленые островки по направлению к улицам Труда и Красной — засадить кустарниками и лиственными и хвойными деревьями. Пока место бывшего автовокзала представляет собой бесплатную парковку.

В Калининском районе победил третий вариант благоустройства прогулочной зоны по улице Университетской Набережной — 13 049 голосов. По проекту там появится комбинированное покрытие — асфальт и тротуарная плитка. Высадят деревья и кустарники (сосна, ель, туя, липа, ива, яблоня).





В Магнитогорске наибольшее количество голосов набрал проект благоустройства сквера «Трех поколений». Его выбрали 18 335 жителей. Сквер находится в центре жилой застройки и очень популярен для прогулок. Кроме того, в администрации Магнитогорска отметили, что если после реконструкции сквера останутся деньги, то их направят на благоустройство еще одной территории — сквера имени П. И. Чайковского.

В Златоусте больше всего голосов жители отдали за пешеходную зону на проспекте Мира. Проголосовало 7 886 человек. На этой территории появятся освещение, пешеходные дорожки, зоны отдыха, скамейки, урны, а также планируется озеленение.





В Верхнем Уфалее выбрали «Сиреневый сквер» — 2 322 голоса. Там сделают освещение, поставят скамейки, урны. Появится инсталляция пятилистного цветка сирени.

В Миассе победила территория городского пляжа озера Тургояк — 7 635 голосов. Пляж ждет глобальное преображение: создадут полноценную, комфортную рекреационную зону с освещением, парковками, видеонаблюдением. А также появится локальная очистительная система.





В Чебаркуле по итогам голосования реконструируют площадь Ленина — 3 700 голосов. Сделают пешеходные зоны, велодорожки, фонтан.

В Южноуральске победила общественная территория улицы Спортивной (от улицы Победы до улицы Парковой) и улицы Победы (от улицы Спортивной до улицы Мира) — 19 211 голосов. По проекту сделают парковки, озеленение, появится декоративная иллюминация, оборудуют игровые площадки.

По итогам голосования самыми активными участниками голосования оказались жители Кизильского, Агаповского, Каслинского и Катав-Ивановского районов, а также Южноуральска (относительно общего числа жителей муниципалитетов).

Напомним, голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» проходило на специально созданной платформе и с помощью волонтеров в общественных местах городов. Свой выбор сделали 463 580 южноуральцев. По России число проголосовавших превысило 10 миллионов человек.