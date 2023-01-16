В Металлургическом районе Челябинска проведут реновацию

Аварийные дома заменят современными высотками

В Металлургическом районе Челябинска реализуют проект комплексного развития территории (КРТ). Под реновацию определили участок площадью 0,7 га в границах улиц Электростальской, Пожарского, шоссе Металлургов и Минина. Об этом на аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В конце 2022 года было получено распоряжение министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области о согласовании проекта КРТ в границах улиц Электростальской, Минина, шоссе Металлургов, Пожарского в Металлургическом районе. Площадь территории составит 0,7 гектара. После получения распоряжения нами осуществляются мероприятия для проведения аукциона в первом квартале 2023 года», — рассказала Надежда Рыльская.

В рамках проекта расселят три аварийных дома на улице Электростальской. Их общая площадь составляет 1,5 тыс. квадратных метров. На месте этих зданий построят высотки. Градостроительный потенциал участка — 15 тыс. квадратных метров жилья.





Участок под реновацию на Яндекс Карте

В Челябинске активно реализуют проекты КРТ. Первый из них — жилой комплекс «4 Ленина» на бывших промышленных площадках «Конара» и соседствующего с ним Челябинского компрессорного завода на перекрестке проспекта Ленина и улицы Танкистов. Компания «Голос. Девелопмент» строит там три дома. Один уже возвели, второй закончен наполовину. Ранее сообщалось, что создание микрорайона будет идти до 2024 года, а первые жильцы получат ключи в декабре 2023-го.

Кроме того, в 2022 году подготовили площадку для строительства жилого комплекса на месте Каширинского рынка. Проект планировки территории прошел публичные слушания и уже подписан главой Челябинска. Строительством займется компания из группы «Голос. Девелопмент». Первый дом планируют начать возводить весной 2023 года. Еще один проект КРТ реализуют в Ленинском районе возле сквера КПЗиС. Новые дома на месте ветхих построек построит специализированный застройщик «ТрестЮг» (принадлежит «Тресту Магнитострой» Сергея Лакницкого). Там возможно строительство до 134 тыс. квадратных метров жилья, а также социальных объектов. Общий срок реализации двух последних проектов КРТ — 7 лет.

На 26 января назначены аукционы по выбору строительных компаний, которые застроят участки возле кинотеатра имени А. С. Пушкина и гранд-отеля «Видгоф».