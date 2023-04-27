Новый жилой комплекс построят на месте бывшего колледжа в Магнитогорске

Здание с участком продают со скидкой в 3 млн рублей

Госкомпания ДОМ.РФ объявила аукцион на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Под реновацию отдают участок площадью 14 тыс. квадратных метров и здание бывшего колледжа площадью 6,1 тыс. квадратных метров. Объекты находятся на левом берегу реки Урал — по адресу переулок Ржевского, 6. Начальная стоимость права заключения контракта — 3,94 млн рублей, следует из информации на сайте организации.

«По условиям договора КРТ, помимо строительства среднеэтажных многоквартирных домов, на территории предполагается обустройство общественных зон, детских и спортивных площадок, размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, проведение благоустройства и озеленения. Проект должен быть реализован в течение шести лет», — сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Новый жилой комплекс предполагается разноэтажным и не выше восьми этажей. Жилая площадь составит от 13,2 тыс. до 14,7 тыс. квадратных метров. Квартиры могут быть всех видов — студии, одно-, двух- и трехкомнатные. Доля квартир евроформата — 60—70%. Нежилых помещений может быть не менее 10%.





В конкурсной документации здание под реновацию называют учебно-воспитательным и нежилым. Это бывший колледж. Здание, построенное в 1938 году, расположено в исторической части Магнитогорска — на территории второго квартала соцгорода. С 1941-го в постройке находилось ремесленное училище № 13, которое превратилось в профессиональный лицей № 13. Он в 2008 году согласно постановлению правительства Челябинской области стал частью Магнитогорского политехнического колледжа. С тех пор здание пустует.





Рядом с бывшим колледжем находятся среднеэтажные дома, школа, детский сад и больница. Расстояние до центра Магнитогорска составляет около семи километров. В полукилометре, на улице Чкалова, — две остановки общественного транспорта. До аэропорта Магнитогорска — около 23 километров.





Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июля. Конкурс назначен на 21 июля. Добавим, что нынешний аукцион повторный. На предыдущий конкурс, который проводили в 2022 году, не поступило ни одной заявки. Тогда стоимость договора КРТ составляла 6,95 млн рублей.