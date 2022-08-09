В Челябинске жилой квартал на месте Каширинского рынка начнут строить весной

В проект планируют инвестировать 7 млрд рублей

«В новом проекте комфорт-класса от „Голос. Девелопмент“ квартальная застройка будет сочетаться с высотными доминантами, дома будут иметь переменную высотность от 7 до 23 этажей. В будущем квартале застройщик уделил большое внимание архитектуре, благоустройству и в целом формированию комфортной среды, подходящей для всех сценариев жизни будущих жителей нового спального района»,

— рассказали в компании «Голос. Девелопмент».

«КРТ — это механизм, который дает возможность осваивать законсервированные ранее территории города. Сегодня КРТ — это своеобразный катализатор развития внутри города, поскольку расти вширь бесконечно город не сможет. Внутри у него уже есть вся необходимая инфраструктура для удобства людей и есть налаженный быт. КРТ позволит в первую очередь горожанам улучшить условия проживания внутри своего района и, конечно, усовершенствует архитектурный облик Челябинска»,

— прокомментировал директор «Голос. Девелопмент» Сергей Пахомов.