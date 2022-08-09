В Челябинске к возведению нового жилого квартала на месте Каширинского рынка приступят весной 2023 года. На 11 гектарах, предусмотренных под застройку, помимо домов, появятся сквер, инфраструктура и подземный паркинг, сообщили в строительной компании «Голос. Девелопмент».
Разработанный проект планировки территории находится на утверждении в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска. В проект планируют инвестировать 7 млрд рублей.
«В новом проекте комфорт-класса от „Голос. Девелопмент“ квартальная застройка будет сочетаться с высотными доминантами, дома будут иметь переменную высотность от 7 до 23 этажей. В будущем квартале застройщик уделил большое внимание архитектуре, благоустройству и в целом формированию комфортной среды, подходящей для всех сценариев жизни будущих жителей нового спального района», — рассказали в компании «Голос. Девелопмент».
В проекте предусмотрены детский сад, школа, а также внимание уделили пешеходным зонам и общественным пространствам.
Механизм реализации застройки представляет собой комплексное развитие территории (КРТ) по инициативе правообладателя.
«КРТ — это механизм, который дает возможность осваивать законсервированные ранее территории города. Сегодня КРТ — это своеобразный катализатор развития внутри города, поскольку расти вширь бесконечно город не сможет. Внутри у него уже есть вся необходимая инфраструктура для удобства людей и есть налаженный быт. КРТ позволит в первую очередь горожанам улучшить условия проживания внутри своего района и, конечно, усовершенствует архитектурный облик Челябинска», — прокомментировал директор «Голос. Девелопмент» Сергей Пахомов.
Напомним, весной прошлого года было принято решение Каширинский рынок снести. «Голос. Девелопмент» разработал эскизный проект застройки общей площадью 110 тыс. кв. м. После мэрия Челябинска приняла решение расширить территорию под реновацию, и к Каширинскому рынку присоединили еще 5,16 га территории.
Проект по строительству жилого квартала должны реализовать за 7 лет.
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