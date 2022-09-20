Территорию бывшего профилактория рядом с челябинским бором отдали под реновацию

Власти города по запросу владельца земли меняют ее назначение

Градостроительная комиссия по итогам публичных слушаний одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки Челябинска. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. Поправки касаются смены назначения земли на территории бывшего профилактория «Солнечный». Он находится рядом с Челябинским городским бором, в районе перекрестка улиц Худякова и Лесопарковой. На участке общей площадью 20,9 тыс. квадратных метров планируется провести реновацию.

«В настоящий момент на участке расположен ветхий комплекс зданий профилактория, который подлежит сносу. Инициатором предполагается комплексная реновация территории со строительством жилых объектов и объектов обслуживания жилой застройки, для чего требуется корректировка границ территориальной зоны 05 09 03 Б26 (общественно-деловые территориальные зоны: зоны лечебно-профилактических учреждений) и установление новой территориальной зоны 05 09 20 Б3 (общественно-деловые территориальные зоны: смешанные общественно-деловые зоны) в границах вышеуказанного земельного участка, что позволит осуществить реновацию территории», — говорится в пояснительной записке к публичным слушаниям.





Инициатором изменений выступило ООО «Солнечное», собственник земли под профилакторием и объектов недвижимости, находящихся на нем. С октября 2021 года оно принадлежит челябинскому бизнесмену Николаю Серскову, владельцу группы компаний «Никс» (застройщик жилых комплексов «Ярославский», «Квартал 02», Fenix de Luxe, «Смолинский», Alt, EvoPark) и сети ресторанов дорожного питания «Автоланч». Он был единственным участником аукциона на покупку комплекса зданий бывшего профилактория «Солнечный». Серсков выкупил объекты на торгах за 248 млн рублей.

Корреспонденту ИА «Первое областное» Николай Серсков сообщил, что находится за границей и не может говорить. В строительной компании «Никс» не удалось получить оперативный комментарий насчет смены назначения земли. Однако в отделе маркетинга сказали, что проекта по использованию участка еще нет.



Добавим, что в декабре арендаторов гостинично-офисного комплекса «Солнечный» на улице Худякова, 18 выселили. Там работало более 30 компаний. Постройки профилактория снесли весной этого года.