Реновацию квартала на Копейском шоссе в Челябинске проведет компания Олега Лакницкого

Новый микрорайон построят в течение семи лет

Специализированный застройщик «ТрестЮг» из Магнитогорска, принадлежащий «Тресту Магнитострой» Олега Лакницкого, победил в аукционе на комплексное развитие территории жилой застройки в границах Копейского шоссе и улиц Обуховской, Туркменской, Уральской в Ленинском районе. Эта компания опередила конкурента — «Никс». Челябинская организация тоже участвовала в торгах, предложив за участок 6,15 млн рублей — начальную стоимость. «ТрестЮг» поднял цену до 6,45 млн рублей. Информация об этом опубликована в протоколе на сайте администрации Челябинска.





Сейчас на территории площадью 12,24 га рядом со сквером КПЗиС расположено 17 многоквартирных домов общей жилой площадью 10,6 тыс. квадратных метров, из которых шесть аварийных, а остальные имеют износ более 55%. В городской мэрии ранее сообщали, что в 2021 году на общих собраниях собственники 11 домов дали согласие на включение их домов в границы комплексного развития территории.

На территории КРТ возможно возведение не менее 134 тыс. квадратных метров жилого фонда, также планируется размещение социальных объектов, в том числе детского сада и школы. Дома будут высотой до 16 этажей. Проект нового микрорайона вынесут на публичные слушания. На реализацию проекта победителю аукциона дается семь лет.