Как живет челябинский квартал, который ждет реновация

Двухэтажки на Копейском шоссе первыми попали под программу комплексного развития территории

Жителям старых двухэтажек на Копейском шоссе в Челябинске обещают переезд в новые дома. Ускорить процесс расселения этого квартала помогла программа комплексного развития территории, принятая в регионе в 2021 году. 21 ветхий дом на Копейском шоссе попадает под участок реновации. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в старом квартале и пообщался с его жителями.













Издалека квартал даже может показаться интересным. Старая застройка: непривычные покатые крыши с круглым окошком посередине, арки над подъездными дверьми, декоративные элементы на углах домов, небольшие огороженные садики под окнами. Да и сам квартал стоит обособлено от скучных серых высоток, внутри виднеется много деревьев. Мог бы получится достойный ответ европейским пригородам… Однако достаточно войти во двор, как вся романтика пропадает.

Первое, на что обращаешь внимание, — стены домов. Похоже на декорации военного фильма, где здания после бомбежки. Облицовка отваливалась огромными кусками, оставив после себя проплешины с виднеющимися кирпичами. В местах, где краска пока держится, все пестрит разными цветами — обнажаются старые слои.









Декоративные элементы фасада осыпаются, в круглых окошках на крыше выбиты окна, из под покатых крыш торчат полуметровые сосульки. Садики выглядят тоскливо. Они огорожены забором, сделанным из первых попавшихся досок, старых дверей и оконных рам. Тут понимаешь, что это точно не пресловутая «обшарпанность» восточноевропейских исторических зданий, а настоящая разруха.





















Прямо перед домом — невысокие полуразрушенные строения. Сараи, как выяснилось позже. Раньше местные жители хранили там свои вещи и инструменты, но в прошлом году из-за пуха, который подожгли, тут прошел пожар. Сейчас во многих секциях нет крыш и дверей.









Местные жители говорят, что эстетические проблемы в этих домах — далеко не главная проблема.

«Я живу здесь с 2004 года. Честно, проблемы с инфраструктурой здесь были всегда. Еще лет 10 назад у нас почти ежегодно до зимних праздников не было тепла — то там взорвется труба, то тут. Сейчас отопление нормальное, но до сих пор регулярные проблемы со светом и горячей водой», — рассказала жительница одной из двухэтажек.

Прогуливаясь по кварталу, не стану скрывать, чувствовал себя тревожно. Дважды меня облаяла стая бездомных собак, одна из которых даже побежала за мной в подъезд. Люди здесь живут разные.

«Здесь живут люди, как бы Вам сказать, не очень порядочные. Квартиры из-за состояния дома стали дешевые, поэтому их покупают маргиналы», — поделилась еще одна местная жительница.













Такое положение дел многих не устраивает, поэтому на предложение участвовать в реновации действительно согласись все. Переселения ждут с трепетом, но не скрывают опасения.

«У меня сестра сейчас живет в этой двухэтажке. Ее переселили сюда из аварийной двухэтажки, которая была неподалеку. Теперь она ждет очередного переселения. Новый дом, в который они должны будут переехать, еще не построен», — поделилась жительница соседнего квартала.

Опасения обоснованные, ведь новое жилье будущие переселенцы не видели, а квартал на Копейском шоссе — первый проект, который будут выполнять по программе комплексного развития территории. Однако событие оттого не менее интересное и значимое для истории района — вот-вот на месте ветхих домиков может вырасти современный микрорайон.

Мэрия Челябинска проведет торги в апреле 2022 года, а после заключения контракта с победителем начнется работа по расселению аварийных домов. Напомним, помимо квартала в Ленинском районе, под реновацию попадают еще две территории: в Советском и Калининском районах.