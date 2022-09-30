В челябинском парке Тищенко построят стеклянный культурный центр

Эскизы здания показали на публичных слушаниях

В парке «Металлург» имени О. И. Тищенко в Металлургическом районе Челябинска построят культурный центр. Градостроительная комиссия администрации разрешила использовать для этого земельный участок возле Дома аквариума. План одобрили на публичных слушаниях, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Подготовка проектно-сметной документации по строительству культурного центра будет проводиться в 2023 году. Объект построят на месте существующего хозяйственного двора парка. Там сейчас хранится различный инвентарь. Сразу отмечу, что ни одно дерево в парке не пострадает», — поясняет заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Шамне.

Руководство парка «Металлург» планирует, что культурный центр будет иметь площадь не менее 1 тыс. квадратных метров. В здании разместят спортивные залы, секции, шахматный клуб, библиотеку, конференц-зал, выставочную экспозицию. Часть стен сделают стеклянными. Кроме того, соорудят теплый переход в Дом аквариум. Проекта культурного центра пока что нет, как и сроков строительства объекта. Не определен и инвестор. Разработали пока только эскизы здания.

Отметим, что о планах создать культурный центр рассказывали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру во время его весеннего визита в парк «Металлург».

Благоустройство парка Тищенко активно идет второй год подряд. Там уже обустроили дорожно-тропиночную сеть, установили новые качели, беседки, урны и скамейки, обновили освещение, организовали площадку для выгула и дрессировки собак, отремонтировали стелу возле центрального входа и фасад Дома аквариума. До конца 2022-го в «Металлурге» построят волейбольную и баскетбольную площадки, беседку для занятий йогой, площадку для воркаута, а также сдадут в эксплуатацию первый в Челябинске бетонный скейт-парк.

В 2023 году в «Металлурге» обновят парк аттракционов, танцевальную площадку, зону со сценой для культурно-массовых мероприятий и детскую площадку «Поляна сказок».