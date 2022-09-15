На территории главного парка Металлургического района возводят первый в Челябинске литой бетонный боул — специальную чашу с уклонами для тренировок и катания на скейтбордах, BMX-велосипедах и роликах.
На самом деле боул планировали сделать у дворца спорта «Юность». В первоначальных эскизах почти законченного пространства была бетонная чаша, разработанная архитекторами компании FK-Ramps.
Для справки: специалисты FK-Ramps построили десятки аналогичных парков по России и СНГ. И, кстати, именно эта компания собирала деревянный скейт-парк у Курчатова и потом на площади Революции.
Эскиз боула у Дворца спорта
Правда, в середине лета проект изменили: дорогую чашу (почти 12 миллионов рублей) из эскизов убрали, заменив на легкий и более дешевый (4,8 миллиона) памп-трек от компании Air из Екатеринбурга. Власти объяснили это сжатыми сроками строительства: невозможно найти подрядчика, который сделает боул за оставшиеся полтора месяца.
«К тому же, мы посмотрели на опыт других городов. Обычно площадь боула — две тысячи квадратных метров. А у нас получается только 600. Поэтому решили сделать боул-чашу в более подходящем месте, проект уже есть», — рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев во время прогулки СМИ по строительной площадке у «Юности».
Главный архитектор города Павел Крутолапов тогда заверил, что боул в Челябинске не отменяется, а лишь переносится на другую площадку.
В парке Тищенко под боул отдали асфальтированный пустырь возле входа со стороны ул. Первого Спутника. Раньше тут были детские аттракционы, а до этого — тоже скейт-парк, только из металла и дерева. Площадь будущего спортивного объекта — 1200 кв. м. Согласно документам госзакупок, боул будет иметь многофункциональную фигуру для катания и фигуры для выполнения трюков — боксы, рейлы, разгонки. Кататься можно будет на скейтбордах, роликовых коньках, самокатах и велосипедах ВМХ. Скейт-парк сделают адаптированным для маломобильных граждан. Контракт на строительство с суммой в 21,4 миллиона рублей город заключил с петербургской компанией «Федераль».
Так укрепляют самые высокие точки боула
Работы на площадке начались несколько недель назад. На существующее асфальтовое покрытие уже уложили мешки с цементом и песком в самых высоких точках чаши. На «КамАЗе» привозят еще порцию сухой смеси, которую трактором растаскивают по площадке, а рабочие потом разравнивают граблями. Еще один рабочий проходится по территории с утрамбовщиком грунта. А рядом стоит грузовичок с надписью FK-Ramps, той самой компании, что проектировала версию боула у «Юности». Тут нет никакой загадки, «Федераль»
— строительная «дочка» FK-Ramps.
Строители на площадке говорят, что «работы тут еще примерно на месяц». По городским заявкам, боул в Металлургическом районе должен быть готов к декабрю. Точной даты открытия первого в Челябинске бетонного боула пока нет. Как и информации, как площадка будет обслуживаться и функционировать зимой.
Параллельно в парке Тищенко продолжается благоустройство. Сейчас территория зоны отдыха вся изрыта: по траншеям прокладывают новые кабели для освещения. Работы ведет ООО «Альфа», компания, которая освежает фасад «Дома-аквариума». А заодно и достраивает сквер у «Юности». Местные жители возмущены тем, что траншеи в разных местах перерубают корни. Однако действительно пострадавших деревьев — единицы.
Этот клен действительно очень близко к траншее и в результате может погибнуть. Рядом высажены молодые хвойные.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес