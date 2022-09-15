В парке Тищенко строят первый в Челябинске бетонный скейт-парк

Рассказываем, как идет строительство и когда его планируют закончить

Для справки: специалисты FK-Ramps построили десятки аналогичных парков по России и СНГ. И, кстати, именно эта компания собирала деревянный скейт-парк у Курчатова и потом на площади Революции.





Эскиз боула у Дворца спорта

«К тому же, мы посмотрели на опыт других городов. Обычно площадь боула — две тысячи квадратных метров. А у нас получается только 600. Поэтому решили сделать боул-чашу в более подходящем месте, проект уже есть»,

— рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев во время прогулки СМИ по строительной площадке у «Юности».

Так укрепляют самые высокие точки боула

Этот клен действительно очень близко к траншее и в результате может погибнуть. Рядом высажены молодые хвойные.