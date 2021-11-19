В Металлургическом районе Челябинска открыли площадку для выгула собак

Место выгула будет открыто с 6 утра до 23:00

В Челябинске появилась еще одна площадка для выгула собак. Ее благоустроили в парке «Металлург» имени Тищенко. Место для выгула и тренировки собак площадью тысяча «квадратов» расположено на пересечении улиц Румянцева и 60-летия Октября, сообщили в мэрии.

«Для питомцев предусмотрено большое количество тренировочных приспособлений: искусственные препятствия, горка, лестница, кольца. Соблюдать чистоту помогут установленные диспенсеры с одноразовыми мешками», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Площадка открыта ежедневно с 6:00 до 23:00 каждый день без перерыва.

Напомним, ранее в Чебаркуле построили приют для животных «Друг». Инициатором стала местная жительница.

