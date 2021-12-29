В челябинском парке им. Тищенко отремонтировали советскую стелу

Теперь она сияет огнями

В парке «Металлург» отремонтировали стелу, которая находится на центральном входе. На стеле обновили мозаику, элементы покрасили, и самое главное — рабочим удалось подключить подсветку.



В подготовке проекта по ремонту стелы помогли советские фотографии. На снимках сотрудники парка увидели цветок, украшающий верхушку объекта, и этот элемент также решили добавить. Стелу ремонтировали на протяжении нескольких месяцев.

Так стела выглядела в сентябре 2021 года

Отметим, что в этом году началось масштабное благоустройство парка им. Тищенко. В парке обновили освещение, выложили дорожки новой плиткой, установили беседки и скамейки.