В Челябинске продолжается реконструкция и благоустройство парка Тищенко в Металлургическом районе. На большие проекты в 2022 году выделено 100 миллионов рублей. На эти деньги в парке убрали аварийные деревья и высадили новые крупномеры высотой не менее 3,5 метра. Кроме того, до конца сезона в парке сделают новые тропинки и освещение, установят детские и спортивные площадки, бетонный скейт-парк. А еще в планах — ремонт фасада единственного в городе «Дома аквариума».
Работы по обновлению выставочного здания начнутся в ближайшие дни. В проекте у обновленного фасада появились декоративные цветочные клумбы и новые скамейки у входа. Выполнять проект будет ООО «Альфа», эта компания снизила первоначальную стоимость тендера с 7,4 млн рублей до 6,88 млн рублей.
Скейт-парк построят до 15 декабря 2022 года. Это крайний срок, в администрации надеются, что объект откроется раньше. Спортивный парк сделают из бетона: на площадке соберут популярные фигуры, на которых можно будет тренироваться и проводить соревнования по катанию на скейтбордах, BMX-велосипедах и роликах. Стартовая закупочная цена проекта — порядка 20 миллионов рублей.
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