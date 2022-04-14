Челябинский парк имени Тищенко стал безопаснее для вечерних прогулок

Здесь по распоряжению губернатора обновили систему освещения

Благоустройство главного парка Металлургического района города выполняется надлежащим образом. Алексей Текслер остался удовлетворен исполнением своего поручения, увидев своими глазами, как преобразился после первого этапа благоустройства парк имени Тищенко, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В главной парковой зоне Металлургического района губернатор побывал в июле прошлого года. Тогда он обратил внимание на то, что парк Тищенко нуждается не в косметическом благоустройстве, а в масштабном обновлении. Вспомнил он и свои детские годы, когда мальчишкой много времени проводил с друзьями в любимом парке.

В 80-е годы парк имени Тищенко был одним из лучших в городе, его развитию и состоянию местная администрация уделяла много внимания. Алексей Текслер, ознакомившись с проектом первого этапа реконструкции парка, тут же дал ряд поручений и дополнений в уже разработанную концепцию. Например, он советовал обратить внимание на недостаточную систему освещения парка.

Сегодня, 14 апреля, глава региона решил проверить лично, как исполняются его поручения, и оценить ход проделанных работ. Компанию ему составила глава города Наталья Котова.

Алексей Текслер остался доволен увиденным. Здесь появились новые прогулочные дорожки из бесфасочной плитки, удобной для маломобильных граждан, велосипедистов и мам с колясками. Появились новые качели, беседки, урны и скамейки. Не забыли и об освещении, добавив несколько фонарных столбов на центральных прогулочных дорожках.

Однако работ по благоустройству предстоит еще немало. Проектом предусмотрены три этапа. Второй планируют начать и закончить в этом году, третий реализуют в 2023 году.

«Уже в этом году на территории парка будут построены волейбольная и баскетбольная площадки, беседка для занятий йогой, скейт-парк, площадка для воркаута. Парк Тищенко ориентирован прежде всего на детей. Поэтому в разработке концепции его благоустройства отталкивались от этого», — сообщила журналистам начальник управления культуры администрации Челябинска Элеонора Халилова.

В 2023 году на территории парка обновят парк аттракционов, появятся танцевальная площадка, зона со сценой для культурно-массовых мероприятий, детская площадка «Поляна сказок». Все это отображено на информационных стендах рядом с фонтаном в центральной части парка. Так, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с тем, какие преобразования ждут «зеленую зону» Металлургического района.

Не обошлось и без сюрпризов. Во время прогулки по территории парка Алексей Текслер, как это часто бывает, пообщался с жителями, поинтересовался их мнением относительно благоустройства парка. Однако одна их просьба стала неожиданной как для губернатора, так и для сопровождавших его журналистов.

«У нас дружная компания. Вместе собираемся и песни поем в парке. Есть у нас и два замечательных гармониста. Да вот инструмент на ладан дышит. Нам бы гармошечку, Алексей Леонидович! Парк веселым и музыкальным станет», — попросила главу региона инициативная пенсионерка.

Губернатор хотел было предложить баян — хороший, современный. Но музыканты запротестовали — нет, мол, гармонь им простенькую подавай, на баяне играть руки не слушаются. Алексей Текслер пообещал им такую гармонь предоставить, тут же дав поручение своим помощникам.

«Парк Тищенко, без сомнения, можно назвать знаковым объектом не только Металлургического района, но и всего Челябинска. Но пришел в запустение, десятилетиями им не занимались. Сейчас мы видим первые преобразования его территории. Я пообщался с жителями района, им нравится, а это главное. Однако завершен только первый этап благоустройства территории. Постараемся за два года завершить весь объем запланированных работ», — рассказал Алексей Текслер журналистам.

В ходе своего визита глава региона проинспектировал также ход строительных работ по реконструкции стадиона «Металлург». Он располагается в непосредственной близости от парка Тищенко и воспринимается жителями района как единый социальный объект.