УФАС через суд отменит аукцион на установку аттракционов в парке Тищенко в Челябинске

Антимонопольная служба нашла нарушение закона

Челябинское УФАС выяснило, что конкурсная комиссия парка «Металлург» имени О. И. Тищенко неправомерно отклонила заявку местной компании на участие в аукционе по установке детских аттракционов. Теперь надзорное ведомство намерено обратиться в суд, чтобы добиться расторжения уже заключенного договора с победителем торгов. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

«Антимонопольная служба установила, что закупочная комиссия конкурса МАУ „Парк Металлург им. О. И. Тищенко“ неправомерно отклонила челябинскую компанию „Сервиском“. Челябинское УФАС России признало, что закупочной комиссией конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту и установке детских аттракционов и площадок с начальной ценой контракта 251 млн рублей нарушен 223-ФЗ. Ведомство намерено обратиться с иском в суд о расторжении заключенного заказчиком договора с другим участником конкурса, поскольку заявка „Сервиском“ была оценена с нарушениями»,— поясняют в надзорном ведомстве.

Кроме того, материалы дела УФАС направит в региональные Контрольно-счетную палату и правоохранительные органы. Все из-за нарушения законодательства. Администрация парка установила требование для участников аукциона — членство в саморегулируемой организации в сфере строительства, реконструкции и капитального строительства. Однако в документации нет информации о капитальном ремонте. Победителю конкурса, как следует из техзадания, нужно установить аттракционы и малые архитектурные формы, благоустроить территорию. «Следовательно, исполнителю договора не требуется членство в саморегулируемой организации», — отмечают в УФАС. Антимонопольная служба добавляет, что при оценке заявок конкурсная комиссия должна следовать закону.

Аукцион по поиску подрядчика для установки новых аттракционов в парке «Металлург» проводили в ноябре этого года. Победителем признали компанию «Кардинал». С ней заключили договор на 191 млн рублей. Доставить и смонтировать оборудование нужно до 1 сентября 2023 года. Сдвинется ли срок, пока что неизвестно.