В Челябинске подсчитали траты на отдых за городом

Эксперты выяснили цены на мангалы, удочки, походную мебель и палатки

Майские праздники — старт сезона шашлыков, рыбалки и отдыха на природе. У кого-то с прошлого года остались мангалы, палатки и походные стулья, удочки и другие принадлежности. Но кому-то нужно все это купить. Эксперты сайта «Авито» подсчитали, сколько сейчас в Челябинске стоят товары для пикника и отдыха на природе.

Небольших размеров сборные мангалы можно купить по цене от 300 рублей. Стационарная жаровня обойдется в среднем в 2130 рублей. Набор шампуров можно приобрести за 1500 рублей. Решетки-гриль стоят от 300 рублей и до 3500 рублей. Все зависит от размера и вида. К пикнику полагается иметь термос и термокружку. Такой набор в среднем стоит 1420 рублей.

Перед майскими праздниками на «Авито» выросли продажи рыболовных снастей — сразу на 44%. В Челябинске купить удочку сейчас можно в среднем за 1590 рублей.

Походная мебель становится все популярнее, уверяют эксперты «Авито». В минувшем апреле продажи раскладных стульев и столов выросли на 49% и 43% соответственно по сравнению с прошлым годом. Сейчас купить переносной туристический стул можно в среднем за 1730 рублей, а стол — за 2700 рублей.

Спрос есть и на коврики-пенки из теплоизолирующего материала. Перед майскими праздниками их продажи на «Авито» выросли на 38%. Самое простое небольшое сиденье на резинке обойдется в 100 рублей. Коврики побольше, которые можно использовать вместо матраса, можно приобрести за 180 рублей. Непромокаемые пенки с ячеистой структурой или надувные карематы обойдутся в 1500 и 1800 рублей соответственно.

Главное для комфортной ночевки на природе — это палатка. Их продажи в апреле выросли на 58% по сравнению с 2022 годом. Стандартные одноместные палатки можно купить на «Авито» за 1200 рублей. Предлагают и большие многокомнатные палатки — в среднем за 9560 рублей.

Ранее Первое областное информагентство традиционно подсчитало индекс шашлыка. Оказалось, что набор для майского пикника подорожал за год на 9%, или 600 рублей. Еще мы делали обзор глэмпингов в Челябинской области, где можно красиво провести выходные. Рост спроса на обмундирование и экипировку для пеших походов, сплавов по рекам, горных поездок челябинские производители туристического снаряжения начали отмечать уже в середине апреля.

Напомним, что с 12 апреля в регионе действует противопожарный режим. Это означает строгий запрет на разведение огня, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. Нарушителям грозят крупные штрафы.