В Челябинске любители отдыха на природе устроили пожар на берегу реки Миасс

С места ЧП горожане сбежали

Сегодня, 29 апреля, днем в Челябинске на улице Университетской Набережной загорелась трава. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, причиной пожара стал мангал.

«Огонь охватил около 100 квадратных метров сухой растительности. А причина этому — мангал. Виновники, испугавшись ответственности, ретировались с места ЧП»,— уточнили в ведомстве.

Также спасатели напомнили, что на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим, и использовать мангал на природе категорически запрещено.

Ранее спасатели тушили загоревшуюся траву под Златоустом. Что там стало причиной пожара, выясняют дознаватели.