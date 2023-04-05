В Челябинской области подорожал отдых на турбазах и в санаториях

Средний чек составляет 3,5 тыс. рублей за сутки

Перед сезоном отпусков южноуральские здравницы увеличили стоимость туров на 15%, сообщили в Челябинской ассоциации туристических организаций (ЧАТО). Средний чек на отдых в местном санатории с питанием теперь составляет 3,5 тыс. рублей в сутки на одного взрослого человека. ИА «Первое областное» выяснило, во сколько обойдется отдых в майские праздники, если не уезжать за пределы области.

Ажиотажный спрос

Комфортные номера в популярных санаториях и загородных отелях области сейчас можно забронировать на июль-август. На более ранние даты уже мест нет.

«В этом году туры в санатории Челябинской области раскупаются очень быстро, мы отмечаем повышенный спрос, несмотря на отмену кешбэка в размере 20%. Стоимость путевок выросла на 15%, что связано с увеличением расходов на содержание гостиниц, организацию питания, услуги оздоровления. В этом году выросла глубина бронирования комфортабельных мест размещения, то есть вместо стандартных номеров семьи чаще приобретают полулюкс и люкс. Люди готовы платить за комфорт», — говорит директор по развитию туристической компании «СТТ», представитель ЧАТО Мария Кучеренко.

По ее словам, южноуральские семьи все чаще выбирают отдых один раз в год, а не дважды, как было до пандемии коронавируса. При этом они готовы платить за комфортные условия, полезное питание и программы оздоровления.





Так, отдых семьи из двух человек на майские праздники в стандартном номере обойдется на курорте «Увильды» в 13,8 тыс. рублей в сутки с питанием по программе «Термо спа». Семейный курорт «Утес» предлагает номер джуниор сьют двухместный арендовать по стоимости 12,3 тыс. рублей. В санатории «Кисегач» можно забронировать двухместный номер по цене 8,1 тыс. рублей в сутки (без питания), 12,9 тыс. рублей в сутки (с питанием).

«Стоимость отдыха на местных базах отдыха в этом году почти не изменилась, на популярные туры — не более 10%, это связано с меньшим объемом спроса. Но традиционно многое зависит от погодных условий, в жаркие дни заполняемость баз отдыха также очень высокая. Средний чек за место размещения — 2—2,5 тыс. рублей в сутки», — уточнила Мария Кучеренко.

Местные здравницы получили фору еще в 2022 году, когда были объявлены санкции и вводились ограничения по авиаперелетам, в связи с чем объемы турпотока в зарубежном направлении сократились.

«Выбор зарубежных направлений для отдыха по-прежнему ограничен, поэтому основной поток туристов перераспределился на местные курорты. Но это вовсе не значит, что стоит ожидать значительного роста цен на услуги наших санаториев в 2023 году. Цены останутся комфортными для жителей и гостей региона. Они не выйдут за пороговые значения, поскольку владельцы гостиниц и отелей Южного Урала понимают, что платежеспособность людей ограничена. Я думаю, повышение цен на гостиничные номера будет в пределах годовой инфляции», — считает руководитель челябинского регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Юрий Звонков.

По его словам, трендом 2023 года на Южном Урале станет развитие небольших туристических локаций, где номерной фонд будет представлен малоэтажными мини-отелями, частными экодомами и глэмпингом.

Альтернатива гостинице

В Челябинской области насчитывается более десятка модных глэмпинг-парков (кемпинг с комфортом), представленных экодомами, полусферами, скандинавскими домиками.

«Не скажу, что в глэмпинге более дешевое размещение, наоборот, ценник на 40—50% выше, чем у стандартного номера. Для Южного Урала глэмпинг-парки — это некая диковинка, модный формат. Сегодня есть спрос на услуги таких площадок. В 2023 году мы ожидаем рост числа инвесторов, которые будут открывать глэмпинг-парки, поскольку затраты на бизнес-проект минимальны. Но в статистике по развитию номерного фонда области такие места размещения не учитываются, поскольку будущее все-таки за капитальным строительством, как более комфортным и надежным. Думаю, спустя пару лет глэмпинг-парки уйдут на второй план», — говорит Юрий Звонков.

Стоимость размещения в глэмпинг-парках варьируется от 3 тыс. рублей до 8 тыс. рублей в сутки. На майские праздники бронирование уже активно ведется, в основном семейными парами, желающими провести время романтично в необычном формате. Цены и размер предоплаты за бронирование домиков в глэмпинг-парках очень разнятся.

Альтернативой гостиничным номерам в ближайшие годы могут стать частные апартаменты вблизи популярных курортов. Их стоимость на 10—15% ниже, чем на места размещения в загородном отеле.

«Необходимо ввести дополнительные меры контроля над арендным рынком посуточных квартир, расположенных в непосредственной близости к санаториям или популярным озерам. Как правило, их владельцы не платят налоги и ведут „теневую“ сдачу жилья внаем по устным договоренностям. Такая деятельность подрывает работу добросовестных отельеров, лишает их части прибыли в высокий сезон», — считает Юрий Звонков.

Стоимость частных апартаментов для загородного отдыха варьируется от 2,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей в сутки в зависимости от наличия мебели и техники.

Ранее корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, как можно сэкономить на покупке зарубежного тура на майские праздники.

