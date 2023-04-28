Обзор глэмпингов Челябинской области: где красиво провести выходные

Жители региона все чаще отдают предпочтение глэмпингам

Фото: сайт tvoi-pobeg

Фото: vk.com, территория отдыха «Мысли»

Фото: vk.com, территория отдыха «Мысли»

«Бронирование на лето идет активнее, чем в прошлом году. Глэмпинги востребованы в основном у людей старше 30 лет. Гости чаще приезжают состоявшиеся, семейные, с маленькими детьми. Приезжают на природу и при этом живут не совсем в походных условиях»,

— рассказала информагентству «Первое областное» управляющая территорией отдыха «Мысли» Ева Ляшкова.



«Можно сказать, здесь духовный отдых. Тургояк всегда считался местом силы, плюс сама природа, наше местонахождение... В этом году мы решили сделать на этом акцент — строим несколько площадок для тех, кто хочет проводить ретриты. Мыс достаточно большой, мы стараемся сохранить уединенность. Площадки разбиваем на разных концах мыса, чтобы гости не мешали друг другу. При полном заселении у нас гости между собой особо не соприкасаются»,

— добавила Ева Ляшкова.



Фото: vk.com, Тургояк, шале

vk.com, URAL GLAMP

Фото: сайт «Зеленый-остров74»

«Мы в этом году еще не открылись, будем открываться ближе к середине мая. Поэтому бронируют на лето пока по старым ценам. Цены будем повышать в зависимости от загруженности. В прошлом году это было в конце июня»,

— рассказала информагентству «Первое областное» представитель глэмпинга «Зеленый остров» Ирина Войнова.



Фото: сайт «Зеленый-остров74»

«Будем смотреть по загруженности. Когда мы открылись, в регионе мы были единственными. Сейчас очень много конкурентов. Если спрос будет превышать предложение, то поставим дополнительные модули»,

— рассказала о планах Ирина Войнова.



Жители Челябинской области с приходом теплой погоды начали задумываться об отдыхе на природе. Многие не стали откладывать идею побыть на свежем воздухе в дальний ящик и забронировали шале и глэмпинги. Мы нашли места, в которые можно сбежать от городской суеты и сделать интересные фотографии для социальных сетей.Идея глэмпинга и миниатюрных домиков та же, что и отдых с палатками. Такое же единение с природой, только вместо спальника — кровать. А также есть возможность воспользоваться душем, электрическим чайником и холодильником. Чаще всего это небольшие строения, в которых могут разместиться от одного до четырех человек.Уже сейчас забронировать место в таких домиках — задача не из легких. Например, в загородном проекте «Побег из города» (Чебаркульский район) заняты все скандинавские домики вплоть до конца мая. Почти такая же ситуация с бронированием и в Кунашакском районе.Дома построены в отдалении друг от друга. За сутки такого отдыха можно отдать от 3300 рублей до 4300 рублей за два места.На озере Тургояк в Миассе есть возможность найти место для отдыха на любой вкус. Можно остановиться в отелях, шале и даже провести ночь в прозрачной сфере. Одну из таких — территорию отдыха «Мысли» — позиционируют как место, в котором можно сделать уютные фотографии.Сутки в такой сфере с видом на озеро стоят 5 тыс. рублей в будни и 7 тыс. рублей в выходные. В двухместном тенте можно остановиться за 7500 рублей в будни и 8500 — в выходные. Но можно арендовать и обычную палатку — семье из двух человек с ребенком до 12 лет сутки обойдутся в 3500 в будни и 4000 в выходные.Глэмпинг сейчас также популярен среди йогов, коучей и тех, кто проводит те или иные практики.На том же Тургояке расположились дома, названные шале. Это деревянные строения на берегу озера с панорамными окнами, в которых могут поместиться от четырех до восьми человек. За сутки аренда составит от 15 тыс. рублей в будни и 17 тыс. рублей в выходные. Среди особенностей — мангальные зоны и баня с банным чаном.Недалеко от Миасса на берегу озера Лесное можно заселиться в скандинавские домики глэмпинга Ural glamp. В зависимости от строения внутри могут разместиться от четырех до шести человек. Внутри привычные для городских жителей удобства, на террасах — подвесные кресла. В мае стоимость варьируется от 5500 за сутки в будние дни и до 8500 рублей за сутки в выходные.Глэмпинг «Зеленый остров» расположился в другой стороне Челябинской области — на озере Аргази. Там можно арендовать меблированный сафари-тент. Стоимость проживания за одну ночь начинается от 5 тыс. рублей. Для гостей оборудованы санузлы, летняя кухня и мангальные зоны.Заселение пока не идет, но гости уже бронируют тенты на лето по старым ценам.Не исключено, что в этом году будет расширение номерного фонда.В большинстве своем глэмпинги располагаются в лесу среди деревьев или на берегу озера. Это возможность не только качественно отдохнуть на природе, но и сделать красивые фотографии и поделиться ими с друзьями в социальных сетях.