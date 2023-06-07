Как избавиться от вредных финансовых привычек — челябинцам дали полезный совет

Изменить отношение к собственным деньгам достаточно просто

Думаете, вы не сталкивались с вредными финансовыми привычками? А кофе перед работой, поездка на такси, когда не хочется прогуляться или ждать автобус, спонтанные покупки одежды или продуктов, подписки на разные сервисы, частое использование кредитных карт? Хоть несколько раз, да было такое. Но у кого-то же такое поведение — некая традиция. Это и есть те самые вредные финансовые привычки, без которых можно достаточно легко обойтись. Только, конечно, не хочется.

Вредные финансовые привычки сильно тяготят личный или семейный бюджет. Они связаны с потребностями — психологическими или физиологическими. Доцент экономического факультета ЧелГУ Илья Данилов рассказал, как устроены вредные финансовые привычки, а также дал челябинцам полезный совет, как от них избавиться. Все подробности — у наших коллег с сайта Bfm74.ru.