Челябинские производители турснаряжения отмечают рост заказов

Продукция местных брендов на 20% дешевле импортной экипировки

Челябинские производители туристического снаряжения сообщили о росте покупательского спроса в этом году на обмундирование и экипировку для пеших походов, сплавов по рекам, горных поездок. Все потому, что цены на снаряжение от местных брендов на 20% ниже, чем у импортных поставщиков. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, во сколько обойдется поход на майские праздники, если покупать исключительно продукцию местных производителей.

Палатка за минуту

В Челябинске производят летние тенты и зимние трехслойные палатки, способные выдержать самые экстремальные погодные условия.

«Для теплого сезона подойдут тенты, мы производим два вида таких шатров. Средний вес тента составляет порядка 20 кг, поэтому до места установки его лучше везти на авто. Уникальность нашего тента в том, что раскладывается он всего за одну минуту. То есть каркас тента разработан инженерами таким образом, чтобы даже новичок мог справиться с его установкой. Стоимость тента стартует от 34,9 тыс. рублей, для удобства можно дооснастить тент гидрополом за 4,9 тыс. рублей», — рассказал менеджер компании PULSAR.





Источник фото — предоставлено компанией PULSAR



Тенты и палатки производятся в Челябинске из износостойкого материала — тарпаулина — отечественного производства, но есть и те, что кроят из импортных тканей (Китай). Их стоимость из-за изменения курса валют выросла в этом году на 10%.

Спальные мешки и другую экипировку для экстремальных маршрутов изготавливают Наталья и Валерий Столбовских. Несколько лет назад они вместе открыли ателье SwanWearSport. Всю жизнь они сами ходили в горы — Эльбрус, Гималаи, Кавказ. Экипировку для восхождения на вершины в условиях сурового многодневного похода с ветром и крепким морозом инженеры по образованию всегда шили сами, а сегодня их любимое дело приносит еще и прибыль. Средний чек за спальный мешок для взрослого человека — 5 тыс. рублей.

Катамаран «под ключ»

В Челябинске можно заказать катамаран по индивидуальным параметрам. С 1997 года предприниматель Александр Студенецкий в собственной мастерской изготавливает катамараны разных размеров с учетом условий и характера туристического сплава. Порядка 20% заказов приходится на физлица, 80% поступает от компаний, занимающихся организацией сплавов по рекам Южного Урала.

«В этом году поступает на 20% больше заказов, поскольку растет спрос на активный туризм в регионе — походы, сплавы. Я продаю без наценок за бренд и рекламу, поэтому цены очень доступные, к тому же сервис бесплатный в течение гарантийного срока, который минимум составляет год. Катамараны при эксплуатации тургруппами быстро изнашиваются — через пять лет можно новый заказывать, поэтому покупатели есть всегда. Со мной выгодно работать», — говорит Александр Студенецкий.

По его словам, ткани при изготовлении катамаранов применяются от отечественных производителей — поставки идут из Ивановской области и Башкирии. В этом году цена на продукцию выросла на уровень инфляции.

«Я помогаю туристам с экипировкой, всегда учитываю индивидуальные особенности человека, поскольку сам путешественник со стажем. Для меня это не бизнес, а дело жизни — в каждое изделие вкладываю душу», — рассказывает он.





Источник фото — предоставлено компанией «Лаборатория туристского снаряжения»

В этом году особой популярностью пользуются каяки с надувным кильсоном. Стоимость одноместного начинается от 12 тыс. рублей. Катамаран продается дороже: цена одноместного катамарана для водных маршрутов 1—5-й категории сложности, а также для семейного туризма, рыбалки, охоты и отдыха на воде — от 30 тыс. рублей. Спасательный жилет можно приобрести за 800 рублей, рюкзак — от 1 тыс. рублей, тюбинг — от 600 рублей.

«Неубиваемые» берцы

Как сообщили на фабрике «Юничел», в цехах предприятия сегодня производится целая линейка обуви для туризма: мужские берцы, ботинки для активного отдыха и настоящий хит зимнего сезона — сапоги и валенки «Охота», разработанные специально для охотников и рыболовов. Это удобная непромокаемая обувь с вставкой, которую при необходимости можно легко достать и просушить.

«Мы отмечаем, что в магазинах спрос на такую обувь растет. Молодежь все больше интересуется туризмом, активным отдыхом, путешествиями. Поэтому мы сделали вывод, что именно эту ассортиментную линейку нам нужно „усиливать“ и улучшать, что сейчас активно и делается», — уточнили в пресс-службе фабрики «Юничел».

В этом году модели сделали более влагостойкими, используя современные мембранные материалы, усилили пяточную и носочную часть. Чтобы обувь была по-настоящему «неубиваемая», в которой удобно, комфортно и надежно в любых условиях. Приоритеты смещаются в сторону комфорта, и эти мировые тенденции отразились на конструктиве моделей. Такая обувь производится на толстой подошве с агрессивным протектором, она надежно защитит от холода, гололеда, снега, слякоти. Это прежде всего шнурованные ботинки, сделанные из непромокаемых гидрофобных кож типа пулап, нубук, в основном цвета хаки, коричневые оттенки.

ООО «Кусинская обувная компания» производит неубиваемые рабочие и трекинговые ботинки для разных сезонов погоды.





Выглядят кусинские ботинки сурово и надежно, помогут добавить брутальности любому образу туриста-модника.