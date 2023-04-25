«Индекс шашлыка» в Челябинской области вырос на 9%

Набор для майского пикника подорожал за год на 600 рублей

Многие челябинцы привыкли выезжать на шашлыки в майские праздники. А наша традиция — составлять «индекс шашлыка», чтобы читателям было проще планировать расходы на длинные выходные. Интересно, что по нашему «индексу» можно проследить процессы в российской и мировой экономике. Например, отчетливо видно, что рост цен на продукты в России замедлился. Зато, похоже, из-за ситуации на металлургическом рынке подорожали шампуры. А вот древесный уголь, наоборот, подешевел в 1,5 раза, потому что ажиотажный спрос на твердое топливо в мире угасает. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, во сколько обойдется пикник для небольшой компании.

Стоимость выезда на шашлыки в Челябинской области за год выросла на 9%. Если сравнить с прошлогодним «индексом» (+22%), то эта цифра не кажется такой уж критичной. В ближайшие майские праздники компании из пяти-шести человек отдых на природе обойдется минимум в 7084 рубля. В эту сумму входит базовый продуктовый набор, оборудование, уголь и жидкость для розжига. В прошлом году можно было уложиться в 6,5 тыс. рублей.

Чтобы рассчитать «индекс шашлыка», мы проанализировали официальные данные Росстата и цены на популярных маркетплейсах. Начнем с оборудования. Если вы заядлый шашлычник, у вас все это, конечно, есть и первые две статьи расходов можете смело вычеркивать. Для остальных рассказываем: самые простые шампуры подорожали на 54%. Десяток стоит в среднем 750 рублей. Похоже, сказывается рост цен на металлы. Примитивный сборный мангал подорожал на 8%, средняя цена — 1063 рубля.





В прошлом году твердое топливо подорожало во всем мире, и это критично сказалось на «индексе шашлыка». В апреле минимальная стоимость двухкилограммового пакета была 422 рубля. В этом году его можно купить в 1,5 раза дешевле — всего за 290 рублей. А вот жидкость для розжига все-таки подорожала на целых 60%, до 366 рублей за 0,5 литра.

Для расчета «индекса шашлыка» мы проанализировали цены на самый базовый набор продуктов в Челябинской области. Чтобы этот материал не стал поводом для ожесточенных баталий кулинаров в комментариях, мы не стали включать в список покупок ингредиенты для маринада, у каждого повара они будут свои. Посмотрели цены на классические соусы: майонез сейчас стоит примерно 83 рубля за 300 грамм (+8% за год), а литр кетчупа — 256 рублей (больше, чем в 2022-м, на 14%).





Чаще всего в соус кладут лук. Этот овощ — рекордсмен по росту цен в 2023-м. Он подорожал на целых 25 рублей. Килограмм в марте стоил 64 рубля. Как мы писали ранее, на изменение ценников повлияло сокращение поставок из Средней Азии. Из-за заморозков там погибла часть урожая. По этой же причине подорожали огурцы — на 17%, до 176 рублей за 1 кг.

Стоимость килограмма всевозможной зелени выросла на 11% — до 750 рублей за 1 кг. Помидоры, наоборот, подешевели на 11% (220 рублей за 1 кг).

Главный (и самый дорогой) ингредиент шашлыков — мясо. Мы знаем, что часть поваров предпочитает свинину, многие — говядину. Чтобы никого не обидеть, рассчитываем среднее значение, как если бы вы купили 2,5 кг говядины и 2,5 кг свинины. Цены выросли на 4% за год. Чтобы накормить компанию из пяти-шести человек, надо оставить в мясном отделе минимум 2,5 тыс. рублей.





В ходе редакционной дискуссии мы выяснили, что у кулинаров разные предпочтения в выборе мяса для шашлыков. Самый дорогой шашлык — из филе рыбы лососевых пород. Килограмм обойдется в 1016 рублей. Это на 7% дороже, чем в прошлом году. Стоимость килограмма филе говядины, согласно данным Росстата, в Челябинской области за год выросла на 10% и составляет 659 рублей. Свинина вообще подешевела на 6% за год, килограмм стоит 350 рублей. Шашлык из баранины на кости обойдется в 551 рубль за килограмм мяса (это мясо подорожало сильнее всего — на 15%). Самое дешевое мясо — куриное (192 рубля за килограмм, цена за год не изменилась).

Гастроэнтеролог дал советы, как правильно готовить шашлык, чтобы застолье не навредило здоровью.