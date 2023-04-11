В Челябинской области особый противопожарный режим вводят во всем регионе

Ограничения на разведение огня начнут действовать уже завтра

В Челябинской области вводят особый противопожарный режим на территории всего региона, сообщают в ГУ МЧС. Он начнет действовать уже завтра, 12 апреля. Это означает строгий запрет на разведение огня, выжигание сухой растительности, сжигание мусора и проведение иных пожароопасных работ. Нарушителей ждут внушительные штрафы.

В условиях действия особого противопожарного режима граждане, решившие пойти на нарушение, могут лишиться от 10 до 20 тысяч рублей. Для нарушителей из числа должностных лиц эта сумма вырастет в пределах от 30 до 60 тысяч рублей. Предпринимателей могут оштрафовать на сумму от 60 до 80 тысяч рублей, а юридическим лицам, нарушившим требования режима, нужно будет расстаться с 400-800 тысячами рублей. Тем не менее важно помнить, что сохранность южноуральских природных богатств зависит только от нас самих.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона в Челябинской области, который стартовал с 1 апреля, огонь прошел почти 700 га лесных территорий. Ранее и. о. начальника ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин заявил, что ситуация с возгораниями остается сложной, а надеяться на природу нет смысла, поскольку синоптики в ближайшие дни обещают ясную погоду. Осадки могут пройти только в южных районах области, а в центре и на севере дождей не ожидается.

По-прежнему одной из главных причин возгораний является человек, а точнее неосторожное обращение с огнем. Нарушителям, допустившим пожар, придется не только выплатить штраф, но и компенсировать причиненный лесу ущерб.

Сначала особый противопожарный режим вводился лишь в некоторых территориях, где возникали возгорания. В этом году специалистам в выявлении пожаров помогают беспилотники и система видеонаблюдения. По поручению губернатора Алексея Текслера количество постов онлайн-мониторинга увеличат до 80.