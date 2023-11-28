В Челябинске планируют продлить улицу Чичерина

Новая дорога улучшит подъезд к «спортивному городу»

В Челябинске начались общественные обсуждения по вопросу планировки территории для размещения автодороги от улицы Университетской Набережной до реки Миасс. Накануне в Доме архитектора открылась экспозиция этого проекта. Речь идет о продолжении улицы Чичерина. Новая дорога общей шириной 32 метра предназначена для комфортного заезда в «спортивный город», рассказал ИА «Первое областное» проектировщик Дамир Тагиров.

«Планируется по две полосы в обе стороны. Ширина каждой полосы — 3,5 метра. У „спортивного города“ будет свой заезд. От этой дороги будут расходиться пути к многоуровневому паркингу, энергоцентру, „РМК-Арене“, пешеходному мосту. Проектом предусмотрены стоянки. У строящихся рядом жилых комплексов свои заезды. Чтобы не использовать их, и был разработан отдельный проект»,— пояснил представитель компании «Высота».

В так называемый профиль дороги входит разделительный газон шириной 4 метра между проезжими частями. С одной стороны будет тротуар шириной 3 метра, а газон сделают с обеих сторон.

В составе «спортивного города» планируется несколько масштабных объектов. Например центр тенниса и экстрим-парк. В активной фазе строительства находится «РМК-Арена». ИА «Первое областное» подробно рассказывало, как она будет выглядеть изнутри, а также объясняло, в чем ее уникальность и особенности.

Общественные обсуждения по планировки территории под новую дорогу организованы на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Предложения и замечания собирают до 30 ноября. До этой же даты в Доме архитектора открыта экспозиция. Заключение о результатах общественных обсуждений, составленное на основе поступивших обращений, администрация Челябинска опубликует до 21 декабря.

Добавим, что в конце 2022 года администрация выбрала компанию для разработки проекта по продлению улицы Братьев Кашириных в сторону Шершневского водохранилища. В 2023 году в микрорайоне Ньютон продлили улицу Академика Макеева, соединив ее с Комсомольским проспектом. Сам проспект продлят на участке между улицами Чичерина и Городской.