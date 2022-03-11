В Челябинске планируют продлить дорогу на Комсомольском проспекте

Жители поселка Градский Прииск переживают, что эти работы могут затронуть их частные дома

В Челябинске продлят Комсомольский проспект через Градский Прииск. Речь идет об участке от улицы Чичерина до Новоградского проспекта. Срок реализации, согласно Генплану города, до 2024 года, сообщили ИА «Первое областное» в мэрии. Однако на части отрезка строительство, возможно, начнется раньше.

«В краткосрочной перспективе на 2021—2025 годы предусмотрено выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ по строительству Комсомольского проспекта от улицы Чичерина до улицы Городской. Строительство Комсомольского проспекта от улицы Городской до Новоградского проспекта в долгосрочной перспективе администрацией Челябинска не планируется», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.





В мэрии добавили, что на сегодня идет разработка проекта дороги по участку от улицы Чичерина до дома 120 на Комсомольском проспекте. Документацию заказал Южно-Уральский технологический университет, строительством будет заниматься городской комитет дорожного хозяйства. Ориентировочные сроки получения положительного заключения Госэкспертизы — третий квартал 2022 года. Проведение работ запланировано на 2023 год.

Ранее жители поселка Градский Прииск выразили обеспокоенность планами по продлению Комсомольского проспекта. Люди предположили, что ради дороги могут изъять их участки и снести дома. Однако их опасения не подтвердились.

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска подвел итоги аукциона на строительство четырехполосного участка Комсомольского проспекта между улицами Татищева и Академика Макеева в микрорайоне Ньютон. Заявки поступили от шести компаний, одну не допустили до участия. Победителем признали дорожно-строительную компанию «Южный Урал». При начальной цене в 167,1 млн рублей эта организация предложила выполнить работы за 126,16 млн рублей.

