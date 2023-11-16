«РМК-Арена» в Челябинске: гид по главной спортивной стройке региона

Объясняем и показываем, почему многофункциональный комплекс будет отвечать мировым стандартам

Главная спортивная стройка в Челябинской области ведется прямо сейчас на наших глазах. «РМК-Арену» планируют построить к 2025 году, а ее контуры и очертания уже видны. Ранее на спортивном объекте побывали представители СМИ, теперь достоянием общественности стали план и эскизные проекты помещений комплекса. Рассказываем и показываем, как будет выглядеть «РМК-Арена» изнутри. И объясняем, в чем ее уникальность и особенности.

Начнем с главного: для чего и зачем все это нужно? Ответ очевиден и на поверхности — всем нам! Спортивный объект строится не только для профессиональных команд и спортсменов, а для рядовых челябинцев, которые смогут здесь заниматься различными видами спорта, фитнесом, йогой и т. д. Но об этом мы еще расскажем позже.

Нужен этот спортивный объект и самому городу. Шутка ли — в крупном мегаполисе есть лишь две площадки, которые смогут принимать у себя крупнейшие спортивные соревнования. Но арена «Трактор» больше полугода залита льдом, там постоянно играют или тренируются хоккеисты. То же самое касается и ДС «Юность», главная арена которого эксплуатируется фигуристами и командой «Челмет». На этом все. И точка!

Вот и получается, что все крупнейшие спортивные турниры в регионе проводили в стареньком ДС «Юность»: чемпионаты России по киберспорту, женскому боксу и танцевальному спорту, баскетбольный «Финал четырех» и Кубок страны по баскетболу 3×3. Других вместительных арен в миллионном городе попросту нет. И в первую очередь жаль представителей командных видов спорта, которые вынуждены ютиться пусть и в комфортных, но маленьких спорткомплексах.

«РМК-Арена» позволит решить эти и многие другие проблемы в одно мгновение. Представители командных видов спорта получат современную площадку, где смогут проводить домашние поединки, власти региона — подавать заявку на проведение крупных турниров, а жители — получать возможность посетить крутое культурное или спортивное мероприятие. Запомнился кому-то концерт поп- или рэп-исполнителей в арене «Трактор»? В «РМК-Арене» все будет на порядок круче! И настало время теперь объяснить почему.

Фасад и визуальное оформление

Любой спортивный объект (а тем более крупный) люди воспринимают в первую очередь по тому, как он выглядит внешне. В этом плане «РМК-Арена» совершенно точно будет яркой и современной, с интересными архитектурными решениями и оформлением. И станет одной из визитных карточек Челябинска.

Начнем с того, что изначально проект строительства арены предусматривал, что ее итоговая площадь составит около 35 тысяч кв. м, но затем его пересмотрели и цифра увеличилась до 48 тысяч кв. м. Добавилось количество локаций и технологических решений.

«Сам по себе проект уникальный. В части функционала и наполнения ему нет аналогов в России. Фасад здания будет выполнен в стиле хайтек. Основная часть — из крашеного алюминия с перфорацией. Кровельные конструкции — из металлокаркаса, а входные группы — из светлопрозрачных конструкций, где будут смонтированы медиаэкраны. Центральная часть арены будет перекрыта большеформатными фермами»,— рассказал в октябре этого года журналистам представитель компании застройщика Алексей Байда.

Директор «РМК-Арены» говорил автору строк, что над созданием проекта трудились лучшие российские специалисты, которые помогали заказчику разобраться с логистикой и архитектурными решениями. «Инстазона» будет здесь везде. Задача у нас стояла такая: куда бы человек ни повернулся внутри или снаружи арены, вид получался прекрасный»,— сказал Николай Сандаков.

Сам спорткомплекс будет пятиэтажным и станет частью так называемого «Спортивного города». Планируется, что на близлежащей к арене территории появятся еще два крупных объекта — Центр для экстремальных видов спорта и Теннисный центр.

Медиаэкраны и аэротруба

По периметру «РМК-Арены» будут размещены три медиаэкрана, о которых следует рассказать отдельно. Главный из них будет оформлен в стиле 3D, на нем с помощью светодиодов будут спроектированы уникальные анимированные эффекты. Ничего подобного в Челябинске (а может быть, и на Урале) еще не было.

Подобные экраны стали часто появляться на фасадах зданий в Токио. Вот, к примеру, такой 3D-кот «поселился» в районе Синдзюку и стал его главной достопримечательностью.

Но есть и множество других интересных и любопытных решений. Скажем, в еще одном районе японской столицы появился красавец-лев. Фантазий на эту тему может быть великое множество.





И пока даже представить сложно, какие крутые перформансы с помощью такого 3D-экрана можно сделать в Челябинске.

Будут на «РМК-Арене» размещены и еще два медиаэкрана — площадью в 391 и 292 кв. м. На них будут выводиться трансляции спортивных соревнований, а также реклама и афиша предстоящих событий.

Наконец, еще одной фишкой спорткомплекса станет аэротруба для занятий парашютным спортом. Ранее мы рассказывали о том, что она будет из себя представлять. Она разместится внутри комплекса, но «летающих» людей будут хорошо видеть и снаружи праздно гуляющие жители мегаполиса.

Большая арена

Впрочем, все вышеперечисленное — это второстепенное, хотя и важное дополнение к функционалу спорткомплекса. Главное — это основная арена, где и будут проходить все спортивные и культурно-массовые мероприятия. В первоначальном проекте предполагалось, что она будет рассчитана на 5 тысяч зрителей, однако планы изменились. Точнее, количество посадочных мест осталось тем же, но во время топовых и важных мероприятий «РМК-Арена» сможет вместить до 8 тысяч зрителей.

«Что касается зрительских трибун, то за основу мы взяли проект „Баскет-Холла“ в Краснодаре. Но несколько его видоизменили, увеличив пространство между трибунами на 10 сантиметров — с 80 до 90. Это позволит зрителям с комфортом наблюдать за происходящим на основной площадке», — добавляет Николай Сандаков.

Руководители строительства, говоря о многофункциональности арены, отмечают, что главная площадка, благодаря специальной конструкции, которая опускается с потолка, может разделиться на две игровые зоны. Причем они будут абсолютно самостоятельными — и визуально, и по звуку. При этом трибуны как бы складываются, увеличивая игровое пространство. Такой «эффект гармошки» можно увидеть, например, во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.

Дополнят общее приятное впечатление от основной площадки и смонтированные под куполом арены сразу два медиакуба. Они призваны максимально приблизить игры команд к болельщикам.

Конструкция здания предусматривает возможность подачи любого оборудования прямо к сцене. В помещение спокойно сможет заехать большегруз с необходимой аппаратурой. Такая возможность позволит значительно сократить время на переоборудование помещения под разные форматы мероприятия. Какими они будут? В первую очередь «РМК-Арена» ориентирована на командные виды спорта (баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол), но легко трансформируется под проведение профессиональных поединков по боксу, ММА и других единоборств.

Малая арена

В непосредственной близости, но этажом выше разместится и малая арена. Ее можно задействовать представителям командных видов спорта для проведения тренировок. Здесь уже не так много зрительских мест — не более 500. Но, согласитесь, это хорошая возможность проводить домашние матчи чемпионатов страны командам, у которых не такая большая армия поклонников. Лишь бы площадка соответствовала требованиям лиг, в которых они выступают.

Почему бы не проводить здесь поединки представителям волейбольного клуба «Динамо», гандбольного «Динамо-Сунгуля» или мини-футбольного «Южного Урала»? Эти команды на топовые события могут арендовать и главную площадку «РМК-Арены» — но зачем им это делать на матчи с не самыми сильными соперниками или при низком зрительском интересе?

Кроме того, логично на малой арене проводить всероссийские и региональные состязания по различным видам спорта. Она тоже спроектирована так, чтобы с легкостью трансформироваться и становиться мультифункциональной площадкой. Это позволит разгрузить уже имеющиеся в Челябинске спортивные объекты — такие как ЛК им. Елены Елесиной, УСК УралГУФК, ДС «Метар-Спорт» и т. д. Представители региональных федераций различных видов спорта получат больше возможностей для реализации своих мероприятий.

ЦИТАТА

Николай Сандаков, директор «РМК-Арены»:

«Челябинск — единственный город-миллионник в России, где не было достойной арены для игровых видов спорта и для единоборств. В городе и области давно есть запрос на такие крупные объекты, на такие проекты, и их реализация — есть часть стратегии РМК. Построив арену, мы решим эту проблему минимум в масштабах Челябинска. Спорт сегодня сложно развивать без наличия необходимой инфраструктуры, и открытие такой арены даст прекрасный импульс для развития самых различных видов спорта. Для проведения областных, межрегиональных, всероссийских и международных турниров на самом высоком уровне. Главная задача, которую мы решаем при строительстве, — это привлечение как можно большего числа детей, людей всех возрастов к занятиям физкультурой и спортом».



Зал единоборств и тренировочные локации

Функционал у спорткомплекса получается очень широкий. К уже имеющимся возможностям здесь предусмотрены залы для проведения тренировок по единоборствам — ММА, боксу, кикбоксингу, борьбе, дзюдо, тхэквондо, самбо и т. д. Уже известно, что здесь найдут свой дом несколько муниципальных спортшкол. Руководители комплекса отмечали, что главная задача нового объекта — привлечь как можно больше людей в спорт.

«Нам важно, чтобы каждый сантиметр арены приносил пользу. Поэтому и рассматриваем „РМК-Арену“ как многофункциональную площадку, где каждый житель Челябинской области сможет найти себе занятие по душе: прийти с семьей поболеть за любимую команду, позаниматься в фитнес-центре или тренажерном зале. Рассчитываем, что спорткомплекс смогут посещать до 100 тысяч человек в месяц. Через несколько лет эта цифра может вырасти вдвое»,— добавляет Николай Сандаков.

Медиацентр и ВИП-ложи

Повезло и журналистам: на «РМК-Арене» для них предусмотрены «королевские» возможности для работы. Медиацентр расположится на пятом этаже арены, и с него будет открываться фантастический вид на чашу главной арены. Основная площадка как на ладони. Причем пресс-ложи будут отграничены от основных трибун. В кои-то веки журналисты не будут мешать болельщикам — и наоборот.

«Сначала мы спроектировали медиацентр, а вокруг него строили саму „РМК-Арену“»,— пошутил как-то Николай Сандаков, когда проводил для журналистов экскурсию по спорткомплексу. Комфортабельными будут и ВИП-трибуны, с которых также будет открываться вид на основную площадку. Впрочем, здесь нет ничего нового и удивительного.

Паркинг, вестибюль, гардероб и буфет

И еще немного о функциональности. Внутренние помещения в «РМК-Арене» также будут трансформироваться и видоизменяться. Скажем, в летнее время необходимость в гардеробе отпадает сама собой. Часть этого пространства будет отдаваться под магазины и буфеты. Такая же картина будет наблюдаться на уличных площадках у арены: зоны активности в зависимости от важности события будут задействованы под автопарковку.

К слову, о паркинге. Он будет включать в себя несколько уровней. Подземная автопарковка рассчитана на 180 машиномест. Ее предусмотрели для посетителей секций и работников спорткомплекса. Для владельцев электрокаров будут смонтированы несколько станций зарядки аккумуляторов авто.

Ну а основная площадка под стоянку авто будет располагаться на прилегающей к «РМК-Арене» территории. Если учесть, что в скором времени здесь появятся еще два крупных спортивных объекта, то возникает резонный вопрос: а как обеспечить доступность к арене, не приведет ли проведение мало-мальски значимого мероприятия к транспортному коллапсу? Лично я вижу в этом пока главную и единственную проблему. Впрочем, наверняка какие-то возможные ее решения у властей уже есть. Кажется, собирались они проложить вдоль поймы реки Миасс дорогу от Благодатово, соединять Тополиную Аллею с городским бором пешеходным мостом и т. д. Но это уже совсем другая история.

Вместо эпилога

«„РМК-Арена“ — место наших побед!» Именно такой слоган у строящегося комплекса. И это совсем не о том, что наши команды, выступая там, будут радовать нас победами.

«...Спорт — это победа над собой, соперником, над злом. Символом арены является отец, который ведет своего ребенка в другую жизнь, спорт и радость. „РМК-Арена“ — это место, которое призвано изменить негативное отношение к жизни...»

Я не знаю, готовил ли Николай Сандаков свою речь журналистам, перед тем как завершить для них экскурсию по арене. Но лучше, по-моему, и не скажешь. Именно так: Арена для всех и каждого! И хочется верить, что она не только изменит облик бурно развивающегося города, но и ментальность людей, которые в нем живут.

Фото и коллаж: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»

Эскизы: сайт РМК-Арены

