В Челябинске отремонтировали дороги к предприятиям, выполняющим гособоронзаказ

В ближайшее время и в следующем году эта работа продолжится

В Ленинском районе Челябинска на нескольких улицах завершили ремонт дорог, по которым ежедневно ездят на работу и обратно сотрудники предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Как сообщила в своем телеграм-канале глава Челябинска Наталья Котова, на участках подрядчики не только обновили асфальт, но и установили новые светофоры.

«Челябинские предприятия, выполняющие гособоронзаказ, увеличивают штат сотрудников. В связи с этим губернатор Алексей Текслер поставил нам задачу обеспечить жителям Челябинска и городов-спутников удобный доступ к месту работы как на общественном, так и на личном транспорте»,— написала мэр.

На сегодняшний день, по ее словам, полностью отремонтированы улицы Обуховская, Горелова, Грузовая и 1-я Трубосварочная. Почти завершены работы на проезде вдоль стадиона «Торпедо». Там также провели освещение.

На Копейском шоссе в рамках этой работы установили два новых светофора и еще два модернизировали.

На этом работы не завершены: подрядчик уже приступил к проектированию нового участка дороги по улице Грузовой от Горелова до Обуховской. А в следующем году отремонтируют участок Копейского шоссе от Обуховской до выезда в Копейск.