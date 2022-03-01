В Челябинске за 126 млн рублей продлят улицу Академика Макеева

Строительство дороги проведут в этом году

В Челябинске улицу Академика Макеева продлят и соединят с Комсомольским проспектом. Новый участок построят в микрорайоне Ньютон. Аукцион на поиск подрядчика объявил комитет дорожного хозяйства городской администрации. Победителя определят 11 марта. Начальная цена контракта составляет 125,78 млн рублей, сказано на сайте госзакупок. Средства направят в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».

Строительство нового участка улицы Академика Макеева длиной 545 метров проведут на основе документации ООО «Легион-Проект» (дочерняя компания «Голос Девелопмент», застройщика ЖК «Ньютон»). Положительное заключение госэкспертизы получено в конце 2020 года. Дорога будет двухполосной с шириной проезжей части 7,5 метра и шириной тротуара 2,25 метра. Подрядчику предстоит провести земляные работы, сделать проезжую часть, обустроить тротуары, смонтировать ливневую канализацию, установить фонари, светофоры, дорожные знаки, ограждения и остановочный павильон, нанести разметку, провести озеленение. Срок выполнения работ — до 20 октября 2022 года.

Кроме этой дороги, в микрорайоне Ньютон появится еще одна. Речь идет о новом участке Комсомольского проспекта между улицами Татищева и Академика Макеева. На работы готовы направить 167,1 млн рублей. Обе дороги обеспечат удобный подъезд к жилым домам и спортивным объектам. По соседству с ЖК планируется достроить Центр олимпийской подготовки по хоккею и возвести крытый каток для УралГУФКа.





Отметим, что в 2021 году в микрорайоне Ньютон построили две дороги по программе «Стимул» — по проспекту Героя России Родионова между улицами Татищева и Академика Макеева и по улице Академика Макеева на участке от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска. Контракты суммой 130,6 млн рублей заключали с компанией «Урал-сервис-групп». Ей доверили работы, несмотря на срыв сроков сдачи набережной возле Концертного зала им. С. С. Прокофьева. В Ньютоне подрядчик некоторое время не успевал работать по графику, но в итоге все же сдал дороги.