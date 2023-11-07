В Челябинске отремонтировали более миллиона «квадратов» дорог в 2023 году

Работы велись во всех районах города

В 2023 году в Челябинске привели в порядок более миллиона квадратных метров дорог. Работы по контрактам практически завершены. Об этом сегодня, 7 ноября, на аппаратном совещании в администрации города сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Проанализировали выполнение ремонтных работ по контрактам, программа 2023 года практически завершена. Если подводить предварительные итоги ремонтной кампании, то всего было законтрактовано 98 объектов, и общее выполнение составило 1 миллион 90 тысяч 917 квадратных метров. Но эта цифра не окончательная, я думаю, в ноябре будет подведен окончательный итог»,— сообщил Андрей Ксензов.

Также он добавил, что сейчас комитет дорожного хозяйства планирует ремонты дорог на 2024 год.

В марте этого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал в Челябинске масштабные работы по строительству и ремонту дорог. Весной, летом и в первой половине осени работа кипела в рамках проекта «Дорожный рывок». Объем был выполнен рекордный: дорожники уложили более 900 тысяч квадратных метров нового асфальта, охватили 29 улиц и 53 километра дорог.