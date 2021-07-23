Строить новый мост через реку Миасс в Челябинске начнут не раньше 2023 года

Мэрия ищет подрядчика для разработки проекта путепровода из центра на северо-запад

Мэрия Челябинска объявила конкурс по поиску подрядчика для разработки проекта по строительству моста через реку Миасс. Он соединит улицы Энгельса и Краснознаменную в районе торгового комплекса «Лента». Победитель конкурса будет проводить инженерные изыскания, сделает расчеты, чертежи и смету, получит разрешение Госэкспертизы. Срок выполнения работ — 20 марта 2023 года. Только после этого можно будет начать строительство.

Начальная цена контракта — 32,3 млн рублей. В техническом задании сказано, что подрядчик должен полностью запланировать развитие улиц Краснознаменной и Энгельса. В зоне проектирования должен быть весь участок от улицы Братьев Кашириных до Труда, включая перекрестки. Нужно будет обеспечить «безопасность и плавность движения транспортных средств и пешеходов». Проектировщик обязан самостоятельно согласовывать строительство моста с собственниками земельных участков, через которые будет проходить конструкция. Гарантийный срок работ составит 36 месяцев.

Мост в этом месте запланирован в Генеральном плане Челябинска с 1960-х годов. В 2012 году от идеи строительства отказались. Как рассказал в интервью ИА «Первое областное» заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, вопрос был актуализирован в связи с активной застройкой на северо-западе города.

«В те годы, когда было принято решение о том, что в этом месте нецелесообразно делать мост, новые микрорайоны еще не получили такого развития, как сейчас. В данный момент жилые комплексы „Западный луч“ и „Манхеттен“ активно застраиваются, и еще один подъездной путь крайне необходим. Есть планы у застройщиков сделать здесь набережную и прогулочную зону на этом участке. От Северо-Крымской до Свердловского проспекта сейчас, по сути, в этом микрорайоне только внутриквартальные проезды, никакой дороги центральной нет», — отметил Максим Куляшов.

Рядом с новым мостом возле ЖК «Западный луч» появится целый комплекс административных зданий. На пересечении улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной (рядом с торговым комплексом «Лента») построят Арбитражный суд Челябинской области. По соседству разместится Центральный районный суд Челябинска. На другом берегу Миасса, на пересечении улиц Энгельса и Труда, возведут восьмиэтажное офисное здание для регионального управления Федеральной налоговой службы за 1,2 млрд рублей.