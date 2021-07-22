В Челябинской области сотрудника ГИБДД обвинили в выдаче прав без экзаменов

Установлено два преступных эпизода

Следственные органы расследуют уголовное дело в отношении инспектора РЭО ГИБДД ОМВД «Южноуральский». Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.

По предварительной версии, обвиняемый в марте 2021 года выдал водительские удостоверения местным жителям, хотя экзамен на знание ПДД они так и не сдали.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«Преступления выявлены сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в СУ СКР.

Как ранее писал наш сайт, в Сатке арестовали сотрудников ГИБДД за выдачу прав без экзаменов. Обвиняемые заключены под стражу.