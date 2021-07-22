Челябинский облсуд ужесточил наказание экс‑полицейскому за покушение на взятку

Виновный отправится в колонию строгого режима

Челябинский областной суд в апелляционном порядке отменил приговор первой инстанции в отношении бывшего участкового полиции. Он признан виновным в покушении на получение взятки. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что осужденный, находясь в должности участкового полиции, знал, что гражданин Таджикистана имел право находится на территории РФ, однако изъял у него документы и потребовал 30 тысяч рублей за их возврат. В отношении полицейского были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество») и части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Курчатовский районный суд назначил Юсупову наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Прокурор настаивал на возбуждении дела по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ («Покушение на получение взятки»).

Челябинский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора и вынес новый приговор.

«Виновному назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

Как ранее писал наш сайт, суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отделения по противодействию незаконной миграции ОМВД по Каслинскому району. Он признан виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.