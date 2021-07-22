В Челябинске двухлетний мальчик разбился насмерть, упав с седьмого этажа

Обстоятельства гибели малыша проверяет следственный комитет

В Тракторозаводском районе Челябинска погиб двухлетний малыш. Вечером 20 июля мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, и разбился. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«В вечернее время 20 июля обнаружено тело мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик, оставшись без внимания взрослых, выпал через москитную сетку из открытого окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома», — замечают в пресс-службе.

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