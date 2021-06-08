В Челябинске построят здание для налоговой службы за 1,2 миллиарда рублей

Объект разместят на перекрестке улиц Труда и Энгельса

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» объявила аукцион по поиску подрядчика для строительства восьмиэтажного здания с подземной парковкой для управления Федеральной налоговой службы Челябинской области. Начальная стоимость контракта — 1,2 млрд рублей. Заявки от застройщиков принимают до 30 июня. Объект разместят на пересечении улиц Энгельса и Труда, напротив отеля Radisson blu.

Участок, где будет располагаться новое здание

По данным публичной кадастровой карты, под строительство выделили участок площадью 7,9 тыс. кв. м. Сейчас там располагается автомобильная стоянка, рядом находится автозаправка. Кадастровая стоимость участка — 19 млн рублей. Ранее инвесторы озвучивали планы по возведению на этой территории гостиницы. В ходе геолого-разведывательных работ на участке нашли культурный слой Челябинска с остатками исторической дороги по улице Труда. Перед началом земляных работ на объект пустят археологов для спасения артефактов. Раскопки будут идти на площади в 700 кв. м.

В техническом задании сказано, что застройщик должен возвести здание общей площадью 15 тыс. кв. м. Там будут работать 800 сотрудников. Площадь застройки — 2 тыс. кв. м. Завершить строительство подрядчик должен в течение 18 месяцев.

Как сообщили в пресс-службе УФНС России по Челябинской области, средства на строительство здания выделены в рамках выполнения федеральной адресной инвестиционной программы России. Будут ли там размещаться районные налоговые инспекции, пока неизвестно. Сейчас региональное управление налоговой службы располагается в пятиэтажном здании на проспекте Ленина, 79. 18 территориальных инспекций расположены в разных районах города и области.

Возле ЖК «Западный луч» появится целый комплекс административных зданий. На другой стороне реки Миасс, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной, построят Арбитражный суд Челябинской области. Рядом также разместится Центральный районный суд Челябинска. На прилегающем участке построят новый мост через реку Миасс. Он соединит улицы Энгельса и Краснознаменную в районе торгового комплекса «Лента».