Сквер возле нового кафедрального собора в Челябинске откроют осенью 2022 года

В рамках благоустройства установят скамейки и высадят деревья

Комитет дорожного хозяйства Челябинска подвел итоги аукциона на выполнение работ по благоустройству территории вблизи кафедрального собора Рождества Христова в районе улицы Салавата Юлаева и Новоградского проспекта. Победителем признали местную компанию «НБМСтрой». Она предложила создать сквер за 86,7 млн рублей при начальной цене контракта в 95,3 млн рублей. Средства направят из городского бюджета. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно провести земляные и дорожные работы. Также в обязанности компании будет входить устройство подъездного пути, тротуаров и стоянки, освещения. В сквере установят парковые скамьи со спинкой, прямые скамьи, металлические урны и кубические вазоны. В рамках озеленения территории уложат газоны, разобьют цветники и высадят ели. Завершить благоустройство нужно до 20 сентября 2022 года.





ООО «НБМСтрой» работает с 2013 года, следует из данных базы «СБИС». Входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. В 2020-м чистая прибыль компании составляла 1,3 млн рублей. Из 140 аукционов, в которых участвовала организация, победными были только 18. Контрактов заключено на 343 млн рублей, однако исполнение части прекращено. Крупнейший договор — на 245 млн рублей — на различные работы на территории Челябинской ГРЭС ОАО «Фортум». Среди недавно выполненных заказов — благоустройство парка в Чебаркульском районе (909 тыс. рублей) и ремонт дороги в Еманжелинском районе (4 млн рублей).

Кафедральный собор Рождества Христова возводят на северо-западе Челябинска с 2014 года. Его строят в память о храме, который до 1932 года находился на месте нынешнего оперного театра. Челябинской епархии помогают Русская медная компания, ГК «Ариант» и ее основной акционер Александр Аристов. В июле 2018 года в стенах собора состоялась первая литургия, ее приурочили к празднованию 1020-летия Крещения Руси. В июле 2019-го освятили колокола, а в ноябре 2020-го — купола и кресты.

Окончание строительства храма планируется к 2023 году. Работы находятся в завершающей стадии. Собор высотой 67 м (с учетом креста) сможет вместить одновременно 3 тыс. человек. На кровле храма, на высоте 23 м, обустроят смотровую площадку, откуда можно будет обозревать окрестности. Христорождественский собор станет самым большим на Южном Урале.