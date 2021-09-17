Губернатор Челябинской области поблагодарил южноуральцев за участие в благоустройстве

Алексей Текслер посетил двор своего детства и оценил перемены в Металлургическом районе города

Алексей Текслер в пятницу, 17 сентября, осмотрел ход благоустройства парка имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска. К середине октября здесь будет полноценное современное место отдыха и прогулок. На следующий год работы продолжатся. Алексей Текслер поставил городским властям задачу — вернуть парку статус любимого места челябинцев. Не смог обойти стороной глава региона и свой родной двор, в котором вырос. Алексей Текслер рассказал в своем инстаграме, как изменился двор его детства на улице Богдана Хмельницкого, и поблагодарил южноуральцев за неравнодушие к благоустройству родного края.

До 16 лет Алексей Текслер жил в Металлургическом районе. Глава региона рассказывал, как помнит каждую тропу в парке Тищенко. Сегодня губернатор с супругой Ириной Текслер посетил двор своего детства. На своей странице в «Инстаграме» он поделился впечатлениями и воспоминаниями.

«Зашел сегодня в родной двор на Богдана Хмельницкого, на ЧМЗ. Здесь я провел детство. Счастливые годы с родителями, близкими, друзьями. Вспомнил, как пацаном играл во дворе. Как ждал, когда отец вернется с завода. Видел его, уставшего после работы, в арке и бежал навстречу», — написал глава региона.

Он также добавил, что его двор изменился. Как и меняется район: стало больше комфортных мест, обновляется парк Тищенко. Алексей Текслер поблагодарил южноуральцев за участие в благоустройстве городов и районов Челябинской области.

«Постепенно меняются города и районы Челябинской области. Да, работы еще очень много. Но дорогу осилит идущий. Спасибо вам за то, что доверяете, за то, что участвуете в переменах. Вам не все равно — и это мотивирует меня», — написал губернатор.

Напомним, за проекты благоустройства в своей местности жители Челябинской области голосуют на портале «Активный житель».