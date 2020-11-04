В Челябинске освятили купола и кресты собора Рождества Христова

Церемонию посетил губернатор Алексей Текслер.

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В Челябинске в праздник Казанской иконы Божией Матери состоялось освящение куполов и крестов кафедрального собора Рождества Христова. Молитвенный чин совершил митрополит Григорий. Торжественное мероприятие посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



Церемония, из-за неблагоприятной эпидобстановки была закрыта для прихожан. Собор, как отметили в пресс-службе Челябинской епархии, должен стать «визитной карточкой» региона. Богослужение состоялось во дворе. Митрополит Григорий прочитал молитвы, а затем — окропил купола и кресты освящённой водой.

«Крест — это знамя победы Христа над смертью, это красота церковная и утверждение верных. Именно крест, а не купол, является главой православного храма. Храмы Божии строятся для того, чтобы люди, которые живут рядом с этими храмами, становились лучше. Глядя на храм, увенчанный крестом, они будут вспоминать о Боге, а значит, добро в их душах будет побеждать зло, а любовь преодолеет ненависть», — сказал глава Челябинской митрополии.

В этом году завершился этап общестроительных работ, далее в соборе начнётся отделка. В отделке собора используют каслинское литьё и златоустовскую гравюру, а также добытые на Урале мрамор и гранит.

«Это главный храм Челябинской области, и он должен соответствовать своему статусу. Сейчас мы дорабатываем проект, это требует определенного времени. Убранство будет сложным и высокохудожественным. Фасад декорируем иначе, чем планировалось, здание будет украшено лепниной. Изменится и внутреннее наполнение. Сейчас дорабатываем окончательный вариант иконостасов»,— рассказал заместитель директора группы компаний «А1» Алексей Байда.

Напомним, кафедральный собор Рождества Христова возводится возле ледовой арены «Трактор». Первый молебен на месте строительства состоялся в сентябре 2013 года, а в декабре 2014 года в почву погрузили первую сваю. Фундамент и технический этаж здания соорудили в 2015 году. В 2017 году состоялось первое богослужение, а год спустя — Божественная литургия. В 2019 году были освящены и установлены колокола.