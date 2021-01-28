Инвестором строительства кафедрального собора в Челябинске выступит «Ариант»

Размер вложений превысил 1 млрд рублей

Христорождественский кафедральный собор возводят на северо-западной окраине Челябинска с 2014 года. Строительство растянулось во времени из-за проблем с финансированием. В августе 2020 года стало известно, что помощь Челябинской епархии в завершении проекта окажет Русская медная компания (РМК). В конце прошлого года была достигнута договоренность об участии в проекте ГК «Ариант». Компания пожертвовала на строительство собора 150 млн рублей, дополнительно 1 млрд рублей перечислил основной акционер Александр Аристов.

«Александр Михайлович неравнодушен к жизни своего города и всегда участвует в реализации значимых социальных проектов», — прокомментировал инициативу управляющий акционер Группы компаний «Ариант» Александр Кретов.

Благодаря участию меценатов будут покрыты расходы на строительство и внутреннее убранство собора. Сдать объект планируется в течение трех лет. Работы уже находятся в завершающей стадии. Высота здания 67 м. Собор сможет вместить одновременно 3 тысячи человек. На кровле храма появится смотровая площадка, где можно будет обозревать окрестности с высоты 23 метра. Христорождественский кафедральный собор станет самым большим на Южном Урале.

Известно, что до 1931 года Христорождественский собор был главным православным храмом Челябинска и находился на том месте, где сейчас стоит оперный театр. В 1932 году собор снесли. Спустя 80 лет было решено возродить храм, для этого выбрали площадку на улице Салавата Юлаева.

Справка: в состав группы компаний «Ариант» входит «ЦПИ-Ариант», винодельня «Кубань-Вино», агрофирма «Южная», агрофирма «Ариант». Располагает производственными площадками в Челябинской области и Краснодарском крае. В 2020 году на рынок поступило более 90 млн бутылок вина и более 92 тыс. тонн мясной продукции. В ведении агрофирмы «Южная» находится 12 213 га земли на Таманском полуострове и под Анапой. Площадь виноградников составляет 8, 133 га. Собственный питомник виноградных саженцев, открытый на базе агрофирмы, является крупнейшим в России и Европе.