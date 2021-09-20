В центре Челябинска подходы к новой набережной благоустроят до конца 2021 года

Горожане уже сейчас могут прогуляться по новому пространству, но работы по благоустройству территории рядом с ним продолжаются

В Челябинске в минувшие выходные торжественно открыли новую набережную у реки Миасс. Но горожане задают вопросы по поводу необорудованных подходов к месту отдыха со стороны улицы Кирова и Труда у БЦ «Ньютон». По словам замглавы города по строительству Владимира Шамне, там ведутся работы по монтажу тяговой подстанции для трамвайной сети.

«Речь идет о строительстве тяговой подстанции в Центральном районе, которая строится силами администрации Челябинска. По этому объекту вдоль указанных улиц ведутся работы по устройству сетей и сетей связи, которые на сегодня выполнены на 71%. Завершены работы по установке здания блочно-модульной тяговой подстанции в сквере по улице Труда. Ожидаем поставку оборудования. До конца года работы будут закончены», — доложил Владимир Шамне.

По словам вице-мэра, работы сдерживало предписание, которое выдал Госкомитет по охране объектов культурного наследия Челябинской области. Напомним, во время земляных работ при строительстве набережной обнаружили старинную брусчатку.

Глава города Наталья Котова поручила поставить ограждения или информационные аншлаги на месте, где прокладывают кабель или ведут строительные работы, чтобы проинформировать горожан.

В субботу, 18 сентября, в центре Челябинска торжественно открыли Арт-сквер на набережной Миасса за филармонией.