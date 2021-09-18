Благоустройство, ремонт водовода, мост: какие проекты по просьбам южноуральцев выполнили в 2021 году

Рассказываем, как преобразились города и поселки Челябинской области

С начала этого года в Челябинской области работает программа инициативного бюджетирования. Она позволяет простым южноуральцам принимать участие в распределении бюджетных денег для решения самых актуальных вопросов на местах. На эти цели из областного бюджета выделяется полтора миллиарда рублей. Мы выяснили, какие проекты уже реализованы.

Кусинский район: пешеходный мост и хоккейный корт

Жители Запрудской части Кусы уже успели оценить изменения пешеходного моста, ведущего на Мыс, и только что построенного тротуара от Запрудского до Мысянского моста. Это первый в городе реализованный проект благоустройства, он получил наибольшую поддержку жителей.

«Работы завершены в срок, обошлись они немногим более чем в 2 млн рублей. На эти средства мы заменили деревянный настил моста металлическим, покрасили сам мост и установили 14 светодиодных светильников, работающих на солнечных батареях. Вдоль тротуара поставили лавочки», — отметил глава Кусинского городского поселения Алексей Чистяков.

Теперь в сумерки и ночное время кусинцам можно безбоязненно прогуляться по новому тротуару и пешеходному мосту, полюбоваться красивыми видами ночной Кусы.

В селе Медведевка Кусинского района построили хоккейную коробку.

«В этом году впервые было реализовано два инициативных проекта жителей: благоустройство территории возле памятника медведевцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и строительство хоккейной коробки. Это был первый опыт благоустройства, и я считаю, удачный», — рассказал глава Медведевского сельского поселения Игорь Данилов.

Троицкий район: капремонт водопровода, отопление в детсаду и дороги

В Троицком районе провели капитальный ремонт внутренних систем отопления и вентиляции в детском саду Карсинского сельского поселения, отремонтировали водопровод в Троицкого-совхозного сельского поселения и восстановили дороги по улице Энергетиков в поселке Ясные Поляны.

Бюджет проектов составляет 6,7 млн рублей.

«Последние годы холодное время было настоящим испытанием для сотрудников детсада. Многие не знали выходных, делая все возможное для дополнительного утепления или мелкого ремонта, чтобы только было тепло в детских группах. Теперь, помимо замены старой системы отопления, оборудован теплый пол в группе для малышей до трех лет», — поделилась директор МБДОУ «Карсинский детский сад» Елена Новаковец.

«Не перечислить, сколько было аварий на этом водоводе, построенном еще в советские времена. В конце прошлого года, под Новый год, прекратилось водоснабжение. 20 дней искали место порыва. Когда выявили порыв, работать пришлось на зимнем холоде, в воде. Поэтому мы очень рады реализации проекта на нашей территории», — подчеркнула глава Троицкого-совхозного сельского поселения Лидия Попилина.

Сейчас жители активно включились в работы по присоединению своих домов к центральному водоводу.

Миасс: благоустройство и детская площадка

В Миассе продолжаются работы по благоустройству площадок и общественных пространств. На территории округа в 2021 году обновят 16 объектов, расположенные во всех районах города.

Сейчас в Северной части округа благоустраивается общественная территория в районе сквера «Молодежный». Там заканчивают строительство амфитеатра, а также спортивной и детской площадок. В ближайшее время в сквере установят детские игровые комплексы, спортивные снаряды и арт-объект — большие металлические буквы, которые складываются в слово «Прометей».

В Центральной части благоустраивают территорию у ДК «Урал».

Еткульский район: спортивные тренажеры

В поселке Новобатурино Еткульского района открыли спортплощадку с уличными тренажерами. Общая стоимость объекта — 400 тысяч рублей.

«Очень приятно, что жители Новобатурино проявили наибольшую активность, благодаря которой теперь появился такой замечательный спортивный объект», — отметил глава Еткульского района Юрий Кузьменков.





Копейск: ремонт фасадов школы и детского сада



В Копейске ремонтируют три социальных объекта. Все они смогут решить проблемы, связанные с состоянием зданий и благоустройством территории.

Школа № 6 — одно из основных учреждений образования в центральной части Копейска. Здесь ремонтируют фасад спортивного зала.

«Фасад был в плачевном состоянии, его разрушение связано с нарушением кровли. Кровлю мы отремонтировали в прошлом году. Чтобы восстановить облик здания и придать благоприятный вид гостевому маршруту, нам необходимо было восстановить и внешний вид фасада, поэтому мы приняли участие в инициативном бюджетировании», — рассказала директор школы Екатерина Подорванова.

Преображается и территория детского сада № 51. Асфальтовое покрытие, которое не ремонтировалось с момента постройки здания детсада, будет приведено в соответствие со всеми нормами.

«На данный момент проведен демонтаж старого покрытия, уложен бордюр, идет засыпка территории, ведется подготовка к асфальтированию на площади 800 квадратных метров. Потом будут разбиты клумбы», — поделилась заведующая детским садом Татьяна Мещерякова.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних тоже не обошли стороной. Зданию центра требовался срочный ремонт лестничного марша и внутренних площадок. Сейчас лестницу ремонтируют.

Саткинский район: новый стадион

В Бакале Саткинского района идет строительство пришкольного стадиона. Это будет один из крупных спортивных объектов не только города, но и района.

В прошлом году была подготовлена площадка под строительные работы, запустили совмещенные футбольно-волейбольные и баскетбольные поля, двухполосную беговую дорожку с резиновым покрытием и малые формы для занятий воркаутом.

В этом году идет второй этап: оборудование спортивной площадки для выполнения нормативов комплекса ГТО, на поле для спортивных игр будет укладка безопасного резинового покрытия, а по периметру стадиона и всей пришкольной территории установка современного ограждения.

Сосновский район: восстановление скважины, водопровод и веранда для садика

В деревне Киржакуль Сосновского района в начале лета восстановили единственную скважину с питьевой водой. С годами старая автоматика скважины начала давать сбои, о необходимости ее замены стали говорить и сами жители, и обслуживающая организация. Жители своевременно подготовили протокол для участия в программе и вышли с предложением внести часть собственных средств.

Также в этом году жители улицы Зеленой в Трубном получили долгожданный водопровод, а малыши из дошкольных групп поселка Солнечный — прогулочную веранду.