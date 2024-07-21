Профессия — огонь: где в Челябинской области работают металлурги

Промышленный Южный Урал с размахом встречает профессиональный праздник

В третье воскресенье июля в России отмечается День металлурга. Его учредили 28 сентября 1957 года как дань уважения к труду заводчан этой отрасли. В 2024-м праздник выпадает на 21 июля. Челябинская область — регион промышленный, где металлургия является ведущей. В этой сфере трудится более 100 тысяч специалистов. Поэтому праздник отмечается масштабно. Где — в подборке ИА «Первое областное».

Более половины (61,3%) общего объема промышленной продукции в Челябинской области производят именно металлургические предприятия. Они же дают почти треть налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Четверть российских стали и проката сделаны в Челябинской области, как и почти 14% труб и ферросплавов. В 2023 году внутреннее металлопотребление выросло на 12%. Металлургия связана с машиностроением. С отходами черной и цветной металлургии работает химическая промышленность. Она дает азотные удобрения, серную кислоту, лакокрасочные изделия.

«Челябинская область — промышленный регион, в котором долгие годы развивается металлургия, машиностроение. Эти базовые отрасли — основа экономики. Сегодня они инновационные. В них происходят качественные структурные изменения. Мы остаемся лидерами в стране в этих направлениях»,— отмечает губернатор Алексей Текслер.





Металлургической столицей региона по праву называют Магнитогорск. В этом городе находится крупнейшее предприятие отрасли — Магнитогорский металлургический комбинат. Официально днем запуска считается 1 февраля 1932 года, когда домна № 1 дала первый чугун. ММК участвует в развитии города. В Магнитогорске строят парк «Притяжение» — настоящий курорт. Президент РФ Владимир Путин много раз посещал ММК, в том числе чтобы открыть новый производственный участок. Накануне Дня металлурга в 2024 году глава государства по видеосвязи запустил современную коксовую батарею, а заодно и огромный фонтан «Стальное сердце Родины».

Интересно, что именно на юге Челябинской области, как утверждают историки, и родилась металлургия. При раскопках поселений Аркаим и Синташта нашли медеплавильные печи, которым более четырех тысяч лет. Древние металлурги использовали развитые технологии, позволяющие получать достаточно чистый металл. Следы древних металлургов недавно нашли и под Пластом.

В XVIII веке в России увеличился спрос на железо и чугун. Тогда же началась новая история развития металлургии на Южном Урале. В 1747 году в Каслях заложили чугуноплавильный и железоделательный завод — первый в наших краях. Некоторое время он принадлежал известной семье Демидовых. С тех пор предприятие называли по-разному, а сейчас это Каслинский завод архитектурно-художественного литья, широко известный своими удивительными изделиями. Предприятие входит в группу «Мечел». После Каслинского появились Саткинский чугуноплавильный и Катав-Ивановский литейный (сейчас больше машиностроительный), Ашинский и Златоустовский металлургические заводы.

Еще один старейший центр промышленности — Кыштым. В 1757 году Никита Демидов основал сразу два предприятия. Одно — Кыштымский железоделательный завод, известный также как чугуноплавительный. Сейчас это Кыштымское машиностроительное объединение — крупнейший в России производитель горно-шахтного, горно-бурового, флотационного и конвейерного оборудования. Другое предприятие Никиты Демидова — Нижне-Кыштымский завод (ныне это Кыштымский медеэлектролитный завод, производитель меди). Кроме того, в Кыштыме работает компания «Русский кварц».

Черная металлургия — ведущая в Челябинской области. Среди крупнейших предприятий — вышеназванный ММК, Челябинский металлургический комбинат и «Мечел-Кокс» (входят в группу «Мечел»), Челябинский электрометаллургический комбинат (один из трех производителей ферросплавов в России).

К металлургии относятся и заводы по производству труб, метизов и подобной продукции. Это Челябинский трубопрокатный завод со знаменитым цехом «Высота 239» (входит в ТМК), «Трубодеталь» (Челябинск, группа ОМК), «Уральская кузница» (Чебаркуль, группа «Мечел»), Магнитогорский метизно-калибровочный завод, челябинские предприятия БВК и СКТ (промышленная группа «Конар»). Саткинский комбинат «Магнезит» выпускает огнеупоры, высоко востребованные у металлургов, поэтому тоже отмечает профессиональный праздник.

Заводы цветной металлургии производят медь и цинк. Причем цинк стране дает только Челябинская область. Пока что в регионе работает один Челябинский цинковый завод, но скоро откроется второе предприятие — Careplant — в Верхнем Уфалее. Медь, кроме Кыштыма, производят еще и в Карабаше («Карабашмедь», ранее медеплавильный комбинат). К цветной металлургии относят также группу «Южуралзолото» (фабрики работают на юге региона) и «Александринскую горно-рудную компанию» (Нагайбакский район).

В 2024 году День металлурга в Челябинской области отметят несколькими концертами с участием российских артистов. ИА «Первое областное» публиковало афишу праздника.