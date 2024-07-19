Несколько челябинских автобусов изменят маршруты на время празднования Дня металлурга

Они будут объезжать СК «Восход»

В субботу, 20 июля, в Челябинске закроют движение по улице Новороссийской от Лизы Чайкиной до Машиностроителей. Как рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», это связано с проведением праздничных мероприятий.

Так, с 17 до 23 часов троллейбус № 25 отправится по маршруту ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — «Солнечный берег», а автобусы 19, 33, 65с, 91 и 483 будут объезжать перекрытый участок по улицам Лизы Чайкиной и Масленникова.

Напомним, на улице Новороссийской в субботу пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню металлурга. На стадионе СК «Восход» в 19:30 выступит группа «Иванушки International», после челябинцам готовят масштабный салют.

В какие еще города области отправиться на День металлурга — собрали в материале.