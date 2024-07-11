Археологи нашли под Пластом следы древних металлургов

Из земли достали фрагменты литейных форм, каменные орудия и слиток олова

При укрепленном поселении эпохи Аркаима под Пластом археологи обнаружили слиток олова, который в древности люди могли использовать для плавления бронзы, рассказала директор УНЦ изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Киприянова.

Экспедиция учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ ведет раскопки на территории объекта культурного наследия «Поселение и могильник Степное» в Пластовском районе Челябинской области.

Слиток олова был найден впервые. Ученые полагают, что этот материал привозили в поселение издалека и использовали для плавления бронзы.

Помимо олова археологи обнаружили большое количество металлургических шлаков, среди редких находок — фрагменты литейных форм и сопла, каменные орудия, что говорит о наличии в непосредственной близи металлургического производства.